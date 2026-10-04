Liên tiếp 3 tháng, trái cây và rau quả xuất khẩu vượt 1 tỷ USD/tháng

Cụ thể, giá trị xuất khẩu hàng trái cây và rau quả tháng 9 năm 2026 ước đạt 1,19 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu hàng trái cây và rau quả 9 tháng đầu năm 2026 đạt gần 7,35 tỷ USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Mặt hàng trái cây và rau quả của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, với thị phần chiếm 63% tổng giá trị xuất khẩu của mặt hàng này.

Vườn cam Cao Phong, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ thu hút khách du lịch tới thăm.

Hai thị trường lớn tiếp theo là Hoa Kỳ và Hàn Quốc, với thị phần lần lượt là 7% và 3,8%. So với cùng kỳ năm 2025, giá trị xuất khẩu hàng trái cây và rau quả 8 tháng năm 2026 sang thị trường Trung Quốc tăng 38,8%, thị trường Hoa Kỳ tăng 17,9%, thị trường Hàn Quốc tăng 9,7%. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu hàng rau quả tăng mạnh nhất ở thị trường Campuchia với mức tăng 2,3 lần và giảm mạnh nhất ở thị trường UAE với mức giảm 36,1%.

Như vậy, liên tiếp 3 tháng qua ( các tháng 7, 8, 9 năm 2026) trái cây và rau quả xuất khẩu vượt 1 tỷ USD/tháng, kim ngạch tháng 7 và 8 lần lượt đạt 1,12 tỷ USD và 1,37 tỷ USD - một con số ấn tượng đối với một mặt hàng nằm trong nhóm nông sản xuất khẩu trước đây vốn được coi là "kép phụ". Bởi cách đây chục năm, khi nhắc đến con số xuất khẩu 10 tỷ USD của mặt hàng này, không ít người còn tỏ ra hồ nghi vì cho rằng thiếu thực tế, thậm chí là viển vông. Thế nhưng, mạch tăng trưởng xuất khẩu của mặt hàng này cứ tăng liên tiếp qua từng năm (chỉ giảm mấy tháng đầu năm 2025): 3 tỷ USD, rồi 4 tỷ, 5 tỷ USD… và đến 2025 đạt con số 8,6 tỷ USD. Người nhìn ra “tương lai” và đưa ra dự báo về con số 10 tỷ USD cho mặt hàng trái cây và rau quả lúc đó là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Theo các chuyên gia về nông nghiệp, nhu cầu tiêu thụ gia tăng tại các thị trường lớn sẽ là những động lực quan trọng, tạo dư địa để ngành trái cây và rau quả Việt Nam hướng tới những con số kim ngạch xuất khẩu mới trong năm 2026.

Tuy nhiên, để duy trì tăng trưởng bền vững, ngành rau quả và trái cây cần tiếp tục được quan tâm, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói; đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc của thị trường nhập khẩu. Cùng với đó là việc đẩy mạnh đầu tư gia tăng sơ chế, chế biến chính là yếu tố then chốt góp phần giảm áp lực về mùa vụ, gia tăng giá trị và hiệu quả kinh tế cho mặt hàng rau quả và trái cây. Việc đầu tư chế biến còn giúp mặt hàng này vượt qua các rào cản kỹ thuật về kiểm dịch của các nước nhập khẩu.