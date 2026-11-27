Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: chinhphu.vn)

Sáng 26/11, tại Quảng Ninh, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đánh giá, triển khai Đề án “Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn tín dụng, tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện, người sau cai nghiện ma túy tại thành phố Quảng Ninh”.

Theo số liệu đến tháng 11/2026, cả nước có gần 300.000 người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm xác định đến năm 2030 có ít nhất 50% địa bàn cấp xã và 20% địa bàn cấp tỉnh không có ma túy. Với quyết tâm cao, toàn quốc đã có 24 tỉnh, thành phố đăng ký không ma túy vào năm 2030, trong đó, Quảng Ninh là một trong những địa phương tiên phong, sớm đăng ký xây dựng địa phương không ma túy.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận sự nỗ lực, vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò nòng cốt của Bộ Công an.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, các bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy và chính quyền.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, Kết luận số 132-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, quyết tâm thực hiện mục tiêu đến hết năm 2030, cả nước có ít nhất 50% xã, phường, đặc khu không ma túy.

Phó Thủ tướng yêu cầu cụ thể hóa mục tiêu, lộ trình, giải pháp, nguồn lực, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương đến từng cơ sở, đến từng thôn, tổ dân phố..