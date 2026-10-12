Liên thông dữ liệu y tế, bảo vệ quyền riêng tư

Hoạt động khám sức khỏe định kỳ tại trường học góp phần bổ sung dữ liệu phục vụ quản lý và chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên.

Quá trình kết nối dữ liệu đang mở rộng, đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ việc truy cập và sử dụng thông tin sức khỏe cá nhân. Theo ông Tuân, Bộ Y tế đang đẩy mạnh làm sạch, thu thập dữ liệu sức khỏe người dân trên phạm vi toàn quốc. Thời gian qua, dữ liệu bảo hiểm y tế đã được kết nối, liên thông và chia sẻ với Bộ Công an thông qua VNeID, đồng thời được tích hợp vào sổ sức khỏe điện tử của người dân.

Hiện đã có khoảng 35 triệu người có sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, trên tổng dân số khoảng 100 triệu người. Về hoạt động khám sức khỏe định kỳ, có hơn 12.000 cơ sở đăng ký triển khai khám sức khỏe định kỳ, bao gồm cả các cơ sở y tế tư nhân. Đối với bệnh án điện tử, khoảng 1.275 cơ sở đã công bố triển khai trên tổng số khoảng 1.700 cơ sở khám, chữa bệnh đa khoa từ cấp huyện trở lên, bao gồm tuyến trung ương.

Việc liên thông kết quả xét nghiệm và thông tin sức khỏe giữa các cơ sở khám, chữa bệnh vẫn là nhiệm vụ cấp thiết. Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan thúc đẩy kết nối dữ liệu, trong đó có hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, sinh viên phối hợp với ngành giáo dục.

Cùng với việc mở rộng kết nối, cần bảo đảm người dân được thông tin rõ ràng về việc sử dụng dữ liệu sức khỏe của mình. Trước hết, người dân cần được biết thông tin khám, chữa bệnh được ghi nhận tại đâu, những dữ liệu nào được chia sẻ và bên nào được tiếp cận. Thông qua sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID, người dân có thể theo dõi thông tin sức khỏe theo phạm vi chức năng và quy định áp dụng.

Hệ thống cần kiểm soát quyền truy cập, bảo đảm việc khai thác và chia sẻ dữ liệu phù hợp với mục đích sử dụng, nhiệm vụ chuyên môn và phạm vi cần thiết của từng đối tượng. Ông Tuân dẫn ví dụ, bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt không nhất thiết phải tiếp cận toàn bộ thông tin liên quan đến sản khoa hoặc những bệnh lý khác không phục vụ trực tiếp cho việc khám, chữa bệnh của mình.

Theo quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu sức khỏe cần được bảo vệ tương xứng với tính chất nhạy cảm. Việc xử lý, chia sẻ dữ liệu phải có căn cứ pháp lý phù hợp; trường hợp pháp luật yêu cầu sự đồng ý của người dân, việc đồng ý cần được thực hiện theo đúng quy định. Không phải mọi hoạt động chia sẻ đều mặc nhiên phải xin phép theo cùng một cách, bởi căn cứ xử lý còn phụ thuộc vào mục đích và trường hợp cụ thể.

Cùng với việc tuân thủ các quy định pháp luật, các cơ sở y tế cần tăng cường phân quyền, xác thực người dùng, ghi nhận lịch sử truy cập và có quy trình xử lý sự cố. Người dân cũng cần có kênh phản ánh khi phát hiện thông tin sai lệch hoặc nghi ngờ dữ liệu của mình bị truy cập, sử dụng không đúng quy định.

Liên thông dữ liệu sức khỏe chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi thông tin được sử dụng đúng mục đích, bảo vệ an toàn và phục vụ thiết thực cho người bệnh.