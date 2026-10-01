Liên thông dữ liệu để kiểm soát giá thiết bị y tế

Dự kiến quản lý thiết bị y tế bằng mã định danh

Tại cuộc trao đổi với báo chí vào sáng 1/10, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, số thủ tục trong lĩnh vực thiết bị y tế đã giảm từ 48 xuống 16 (giảm 66,7%), điều kiện kinh doanh giảm từ 45 xuống 24 (giảm 46,7%); 100% thủ tục được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Theo Nghị định số 148/2025/NĐ-CP, 6/16 thủ tục đã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở quản lý rủi ro và ứng dụng công nghệ số.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trao đổi thông tin về xây dựng các chính sách y tế năm 2026.

Về quản lý giá, thiết bị y tế có hàng trăm nghìn chủng loại, khác biệt rất lớn về công nghệ, cấu hình, mục đích và phạm vi sử dụng, dịch vụ bảo hành, bảo trì nên không áp dụng cơ chế Nhà nước định giá cho toàn bộ; giá được kiểm soát thông qua công khai niêm yết giá, kê khai giá trên hệ thống cơ sở dữ liệu về thiết bị y tế, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa y tế, hải quan, thuế, đấu thầu, bảo hiểm y tế.

Ông Mạnh Hà cho biết, hiện nay Bộ Y tế đang triển khai sửa đổi Điều 113 Luật Khám bệnh, chữa bệnh về Đề án quản lý chuỗi cung ứng thiết bị y tế sẽ trình trong tháng 10/2026, tập trung vào một số giải pháp chính: Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thiết bị y tế, chuẩn hóa dữ liệu trong toàn bộ chuỗi cung ứng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa y tế, đấu thầu, hải quan, thuế và bảo hiểm y tế; công khai giá niêm yết, giá kê khai phục vụ truy xuất nguồn gốc, quản lý giá và công tác quản lý nhà nước.

Nghiên cứu mở rộng danh mục thiết bị y tế mua sắm tập trung, đàm phán giá đối với các nhóm sản phẩm phù hợp; nghiên cứu áp dụng mua sắm theo đánh giá tổng chi phí trong toàn bộ vòng đời thiết bị, không chỉ căn cứ vào giá mua ban đầu.

Trao đổi về việc quản lý giá thiết bị y tế, TS.BS Nguyễn Minh Lợi, Cục trưởng Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế, Bộ Y tế, cho biết quản lý giá thiết bị y tế lần đầu được quy định tại Nghị định 98-2021. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh một số điểm chưa phù hợp.

Qua chỉ đạo của Chính phủ, cùng với công tác kiểm tra, theo dõi một số vụ việc, Bộ Y tế đã rà soát và nhận thấy cần thể chế hóa các nguyên tắc quản lý giá thiết bị y tế ở cấp luật, làm cơ sở để quy định cụ thể các nội dung liên quan.

Điểm mới trong cách tiếp cận lần này là quản lý theo vòng đời thiết bị và toàn bộ chuỗi cung ứng. Việc quản lý sẽ được thực hiện từ khâu nhập khẩu, cấp phép đến mua sắm, thuế, hải quan, đấu thầu và thanh toán bảo hiểm. Các hệ thống dữ liệu liên quan sẽ được kết nối, liên thông và chia sẻ giữa các cơ quan. Bộ Y tế cũng đang nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về việc liên thông, chia sẻ dữ liệu gắn với mã định danh của từng thiết bị y tế với kỳ vọng giúp minh bạch hơn chuỗi cung ứng, đồng thời tăng khả năng truy xuất nguồn gốc thiết bị trong quá trình lưu thông và sử dụng.

"Mục tiêu đưa về giá đúng, chứ không cấm hay hạn chế các đơn vị phân phối. Nguyên tắc chung của thị trường là để sản phẩm từ khâu sản xuất đến tay người tiêu dùng phải trải qua một số công đoạn. Vấn đề là làm thế nào để cắt giảm công đoạn không cần thiết để tránh phát sinh chi phí", ông Lợi nói.

Kê khai, niêm yết giá trực tuyến

Ông Lợi cho biết thêm, Bộ Y tế nghiên cứu thực hiện niêm yết và kê khai giá thiết bị y tế trực tuyến trên hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành y tế. Hệ thống sẽ lưu trữ các thông tin theo quy định của pháp luật về giá, đồng thời bổ sung những thông tin đặc thù của thiết bị y tế để phục vụ truy xuất nguồn gốc, quản lý giá và công tác quản lý nhà nước. Với cơ chế này, ngành y tế kỳ vọng sẽ góp phần minh bạch thị trường thiết bị y tế, giúp việc lưu thông, phân phối thiết bị đến các cơ sở sử dụng bảo đảm các nguyên tắc về chất lượng và giá cả.

Tuy nhiên, ông Lợi lưu ý cần phân biệt rõ giữa giá kê khai, giá niêm yết với giá hình thành trong đấu thầu. Theo ông, pháp luật về giá và pháp luật về đấu thầu là hai hệ thống pháp luật khác nhau. Vì vậy, không thể đồng nhất giá kê khai, giá niêm yết với giá kế hoạch trong đấu thầu. Giá hình thành trong một gói thầu chịu tác động của nhiều yếu tố như giá nhập khẩu, đào tạo, bảo hành, bảo trì, linh phụ kiện, thay thế và các chi phí liên quan.

Bên cạnh đó, giá đấu thầu còn phụ thuộc vào số lượng mua, thời điểm thanh toán, thời điểm giao hàng và nhiều yếu tố khác. Vì vậy, cần tiếp cận giá trong đấu thầu theo các quy định của pháp luật về đấu thầu và phân biệt với cơ chế quản lý giá, kê khai giá, niêm yết giá.