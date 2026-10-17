Liên thông dữ liệu, bảo đảm chính quyền hoạt động hiệu quả, gần dân

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến điều hành phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến điều hành phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng

Báo cáo một số nội dung chủ yếu tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày và nêu rõ, cử tri và Nhân dân rất vui mừng, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự đồng hành rất kịp thời của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, đất nước ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, cử tri, Nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài phấn khởi, tin tưởng trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhân dân đánh giá cao việc Trung ương Đảng đã quyết liệt lãnh đạo triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, các Nghị quyết chiến lược phát triển đất nước ngay sau thành công của Đại hội và kịp thời chỉ đạo triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3, Trung ương 4 vừa qua.

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Hồ Long

“Đó chính là nền tảng chính trị để lãnh đạo đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Nhân dân mong muốn các chủ trương lớn, các Nghị quyết của Đảng sẽ được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Cử tri và Nhân dân cũng đánh giá cao sự đổi mới của Quốc hội khóa XVI. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ Nhất và kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội đã khẩn trương xem xét bổ sung, sửa đổi và ban hành nhiều đạo luật, nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước, nhất là hoàn thiện tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số và cải thiện nâng cao đời sống nhân dân.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân bày tỏ lo lắng trước tình trạng lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, đặc biệt là việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo thông tin, dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản. Lo lắng về những diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, bạo lực trong thanh thiếu niên; nguy cơ cháy, nổ; tai nạn giao thông, đuối nước.

Cử tri và Nhân dân băn khoăn, lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả; lo ngại trước các hành vi tiêu cực, gian lận trong thi cử xảy ra ở một vài nơi; lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí, ngập úng ở một số thành phố lớn chưa được xử lý triệt để.

Tập trung tháo gỡ các khó khăn, bất cập trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nhà ở

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm phân cấp, phân quyền gắn với bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ, tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu bảo đảm chính quyền các cấp hoạt động hiệu quả gần dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật và tập trung tháo gỡ các khó khăn, bất cập trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nhà ở. Theo đó, đặc biệt quan tâm đối với các dự thảo luật được xem xét thông qua trong kỳ họp thứ Hai, bảo đảm đồng bộ, khách quan, khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong thực tế nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Bảo đảm vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong luật và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật này.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Chính phủ tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế tư nhân để doanh nghiệp vừa và nhỏ được tham gia hệ sinh thái chuyển đổi số; tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, đồng thời nghiên cứu các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất hợp lý, thủ tục đơn giản, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Chính phủ các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện và có thêm các biện pháp căn cơ, chiến lược nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm công nghệ cao, nhất là các thủ đoạn sử dụng công nghệ cao nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân để lừa đảo, tình trạng sản xuất, mua bán hàng giả, thực phẩm không bảo đảm an toàn, sử dụng chất tạo nạc Salbutamol trong chăn nuôi.

Tiếp tục rà soát, khắc phục nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy tại nhà ở, nhà trọ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; đồng thời triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống tai nạn giao thông (nhất là giao thông đường thủy) đuối nước.