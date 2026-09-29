Liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 278 nghìn trẻ dưới 6 tuổi ở Hà Nội

Người dân làm việc với cán bộ tiếp nhận tại bộ phận một cửa phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, trong năm 2026, cơ quan này đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Đề án 06. Đó là: Liên thông thủ tục hành chính, xác thực dữ liệu gần như toàn bộ người tham gia và chuyển mạnh sang chi trả không dùng tiền mặt, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân trên môi trường số.

Đóng vai trò là "trục xương sống" trong Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, Đề án 06 đã và đang được Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội triển khai quyết liệt.

Xác định dữ liệu chuẩn xác là gốc rễ của số hóa, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã hoàn thành xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 8.587.005 trường hợp, đạt tỷ lệ gần như tuyệt đối 99,70% (bao gồm cả dữ liệu chứng minh nhân dân/căn cước công dân /định danh cá nhân).

Đây là con số vô cùng ấn tượng đối với địa bàn có quy mô dân số đặc biệt lớn như Hà Nội, cũng chính là "chìa khóa" kỹ thuật giúp loại bỏ hoàn toàn các khâu trung gian xác minh thủ công, loại bỏ nguy cơ sai lệch thông tin và đặt nền móng vững chắc cho việc cắt giảm tối đa giấy tờ hành chính.

Thủ tục liên thông điện tử về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. (Ảnh: nhandan.vn)

Thành tựu của ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính chính là khả năng liên thông quy trình giữa các cơ quan nhà nước, chuyển từ mô hình "người dân tự nộp hồ sơ nhiều nơi" sang "dữ liệu tự vận động trên môi trường số". Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã cụ thể hóa tinh thần này qua những con số ấn tượng.

Cụ thể như: Thực hiện liên thông đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 278.171 trẻ em dưới 6 tuổi, giúp tiết kiệm tối đa thời gian, công sức di chuyển cho người dân; liên thông giải quyết chế độ tử tuất và trợ cấp mai táng phí cho 1.232 trường hợp, bảo đảm tính chính xác và thụ hưởng quyền lợi nhanh chóng; phối hợp chia sẻ dữ liệu số vượt trội với 993.766 giấy chứng nhận khám sức khỏe điện tử được cấp để phục vụ các thủ tục hành chính liên quan; đồng bộ 5.168 giấy báo tử và 329.390 giấy chứng sinh.

Gần 1 triệu giấy chứng nhận khám sức khỏe điện tử được đồng bộ đồng nghĩa với việc gần 1 triệu người dân không phải mang giấy tờ bản cứng đi công chứng hoặc nộp trực tiếp khi làm các thủ tục như đổi giấy phép lái xe trực tuyến.

Tương tự, việc liên thông giấy chứng sinh và khai sinh cho hơn 278 nghìn trẻ em đã cắt giảm tối đa thời gian, chi phí đi lại cho các bậc phụ huynh, thể hiện rõ tính nhân văn của nền hành chính số.

Các kết quả đạt được trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ đang cho thấy chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ mà đã tạo ra những thay đổi thực chất trong phục vụ người dân.

Tại Hà Nội, lĩnh vực bảo hiểm xã hội là một trong những lĩnh vực ghi nhận nhiều kết quả rõ nét khi dữ liệu dân cư được kết nối, chia sẻ, khai thác ngày càng hiệu quả, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm an sinh xã hội trên môi trường số.