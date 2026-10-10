"Liên thông 5 tại chỗ" tạo đột phá cải cách hành chính về đất đai

Một điểm dừng, nhiều tiện ích

Thủ tục đất đai thường liên quan nhiều cơ quan và trải qua nhiều bước xử lý. Đối với người dân, việc phải đi lại để bổ sung giấy tờ, thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc nhận kết quả không chỉ mất thời gian mà còn phát sinh chi phí. Những hồ sơ kéo dài càng làm cho nhu cầu được hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết kịp thời trở nên cấp thiết.

Từ thực tế đó, ngày 31/12/2025, UBND phường Cam Đường triển khai mô hình “liên thông 5 tại chỗ”. Theo đó, 5 khâu gồm tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả được thực hiện tại một địa điểm. Các cơ quan liên quan phối hợp xử lý hồ sơ theo quy trình thống nhất, giúp người dân hạn chế việc đi lại giữa nhiều đầu mối.

Người dân được hỗ trợ thực hiện hồ sơ trên môi trường điện tử.

Tiếp đó, ngày 26/5/2026, UBND phường Cam Đường tổ chức ra mắt mô hình “Một điểm dừng - Vạn sự thông”, đánh dấu bước triển khai mới trong cải cách hành chính tại cơ sở.

Với mô hình này, bên cạnh thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân có thể đồng thời thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng. Như vậy, hai thủ tục được thực hiện trong cùng một lần, góp phần giảm thời gian đi lại và chờ đợi.

Mô hình kết hợp được phường Cam Đường xác định là giải pháp hướng tới nền hành chính hiện đại, thân thiện, lấy sự thuận tiện của người dân làm mục tiêu phục vụ.

Các khâu tiếp nhận và xử lý hồ sơ được thực hiện tại một địa điểm.

Từ khi triển khai mô hình “liên thông 5 tại chỗ” đến nay, UBND phường Cam Đường đã tổ chức 5 đợt, giải quyết thủ tục hành chính cho 65 trường hợp là các hộ gia đình thuộc những dự án giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư.

Kết quả bước đầu cho thấy nỗ lực của địa phương trong tổ chức lại quy trình, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan và hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục.

Hiệu quả của mô hình được thể hiện rõ đối với những hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng, tái định cư. Tháng 9/2026, UBND phường Cam Đường tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 36 gia đình thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng của các dự án Khu tái định cư Xuân Tăng, Dự án Tân Lập và Khu đô thị mới số 16.

Người dân nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi hồ sơ được giải quyết theo mô hình “liên thông 5 tại chỗ”.

Bà Đỗ Thị Là, tổ dân phố số 29, phường Cam Đường, cho biết, việc thực hiện thủ tục theo mô hình mới thuận tiện hơn nhiều so với trước đây. Nếu trước kia người dân phải đi nhiều nơi, mất thời gian và công sức thì nay các khâu được hướng dẫn, thực hiện tại một địa điểm, qua đó giảm đáng kể việc đi lại.

Gia đình ông Cao Ngọc Tú, tổ dân phố số 41, phường Cam Đường, thuộc diện quy hoạch tại phường Xuân Tăng cũ và được bố trí tái định cư. Trong khi nhiều hộ đã di chuyển, gia đình ông chưa thể chuyển đến nơi ở mới do chưa có mặt bằng.

Đến nay, khi được bố trí mặt bằng và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình ông có điều kiện làm nhà, yên tâm sản xuất và ổn định cuộc sống lâu dài.

Liên thông quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ

Điểm đáng chú ý của mô hình “liên thông 5 tại chỗ” là các khâu xử lý được tổ chức theo hướng liên thông, góp phần giảm thời gian chờ đợi và hạn chế việc chuyển hồ sơ qua nhiều đầu mối. Theo phương án triển khai của phường, tổng thời gian thực hiện các bước công việc được bố trí trong một ngày làm việc.

Để thực hiện quy trình này, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa người sử dụng đất, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cam Đường, Thuế cơ sở 1 tỉnh Lào Cai, Phòng Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan.

Mỗi khâu được kết nối trong một quy trình chung, qua đó giảm việc người dân phải tự liên hệ với từng cơ quan để hoàn thiện thủ tục.

Mô hình “liên thông 5 tại chỗ” góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Ông Nguyễn Xuân Nhẫn - Chủ tịch UBND phường Cam Đường cho biết mô hình được triển khai từ cuối năm 2025 và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Phường xác định cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính là nhiệm vụ phải được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Theo ông Nhẫn, mô hình giúp người dân giảm từ 20 - 25 ngày thực hiện thủ tục so với trước đây. Cùng với phối hợp xử lý hồ sơ, phường tăng cường tuyên truyền, tư vấn tại các tổ dân phố và hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục trên môi trường mạng.

Qua đó, người dân được hỗ trợ thực hiện các quyền liên quan đến đất đai thuận lợi hơn, đồng thời góp phần nâng cao mức độ hài lòng và niềm tin đối với chính quyền địa phương.

Việc ký duyệt tại chỗ và tiếp nhận hồ sơ tại một địa điểm cũng góp phần tăng tính minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục. Khi trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị được xác định rõ, tiến độ xử lý hồ sơ thuận lợi hơn cho việc theo dõi, kiểm soát; đồng thời hạn chế tình trạng hồ sơ kéo dài hoặc quá hạn.

Từ thực tế tại phường Cam Đường có thể thấy, hiệu quả cải cách hành chính không chỉ được đo bằng số lượng hồ sơ đã giải quyết hoặc thời gian được rút ngắn mà còn thể hiện ở khả năng tháo gỡ vướng mắc cụ thể, giảm gánh nặng thủ tục cho người dân.

Những trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ để xây dựng nhà ở và ổn định cuộc sống cho thấy ý nghĩa thiết thực của việc tổ chức lại quy trình giải quyết thủ tục.

Lãnh đạo phường Cam Đường trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

“Một điểm dừng - Vạn sự thông” không đơn thuần là thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ mà hướng tới đổi mới cách vận hành của bộ máy hành chính: Các cơ quan chủ động phối hợp, cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân, quy trình được thực hiện công khai và kết quả được trả thuận tiện.

Đây là cơ sở để phường Cam Đường tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng nền hành chính gần dân, sát dân và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của người dân.