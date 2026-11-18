Với 9.065 người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn, xã Liên Sơn xác định công tác tuyên truyền chính sách phải linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng thôn, bản. Trong đó, cán bộ cơ sở, người có uy tín và các lực lượng nòng cốt trong cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong truyền tải thông tin, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo xã Liên Sơn tổ chức thăm, tặng quà các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Thực hiện Dự án 10, địa phương chú trọng kết hợp phương thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ số. Hiện, xã duy trì 35 điểm loa với 70 loa phát thanh và 10 điểm phát FM. Bình quân mỗi tháng, địa phương sản xuất 18 chương trình phát thanh, đăng tải 50 tin, bài, video tuyên truyền về chính sách dân tộc, phổ biến pháp luật và phòng, chống thiên tai.

Cùng với đó, các tổ công nghệ số cộng đồng tại 12 thôn tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số theo phương châm “cầm tay chỉ việc”. Nội dung hướng dẫn tập trung vào cài đặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Đến nay, tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đạt 89,3%; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến.

Xã Liên Sơn tập trung tuyên truyền đưa chính sách dân tộc đến gần hơn với đồng bào.

Đáng chú ý, xã Liên Sơn xác định người có uy tín là lực lượng nòng cốt trong triển khai Dự án 10. Với sự am hiểu phong tục, tập quán, ngôn ngữ và đời sống đồng bào, họ trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Thông qua các buổi gặp gỡ, trao đổi tại thôn, bản, người có uy tín tích cực vận động bà con chấp hành pháp luật, chủ động tiếp cận thông tin, ứng dụng công nghệ vào đời sống và phát triển sản xuất.

Việc kết hợp tuyên truyền trên nền tảng số với vận động trực tiếp đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách. Đồng bào ngày càng chủ động tham gia phát triển kinh tế, xây dựng tổ hợp tác, gia đình văn hóa và thôn, bản nông thôn mới.

Những nỗ lực này góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đến nay, thu ngân sách của xã đạt gần 21 tỷ đồng, bằng 158,8% kế hoạch năm; du lịch thu hút 63.250 lượt khách, mang lại doanh thu 58,5 tỷ đồng.

Liên Sơn tập trung phát triển giao thông nông thôn, giúp đồng bào thuận lợi đi lại và giao thương.

Thời gian tới, Liên Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ cơ sở, đồng thời phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng. Qua đó, nâng cao hiệu quả thực hiện Dự án 10, thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở, góp phần cải thiện đời sống và tạo động lực phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.