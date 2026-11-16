Liên quan vụ án giang hồ mạng 'Hiệp đen', nhiều nghệ sĩ bị khởi tố

Khởi tố 11 bị can

Trước đó, Hiệp đen cùng những đối tượng liên quan bị điều tra về các hành vi "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Trong quá trình củng cố tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra phát hiện hoạt động tổ chức sản xuất, tham gia diễn xuất và phổ biến bộ phim ca nhạc hành động mang tên "Huy Bến xe", với sự góp mặt của Hiệp đen cùng nhiều cá nhân khác.

Theo tài liệu điều tra, Trịnh Minh Tâm (SN 1979, nghệ danh Dương Chấn Huy, ngụ phường Tân Tạo, TPHCM) là người đứng ra tổ chức sản xuất bộ phim. Mục đích ban đầu được xác định là quảng bá hình ảnh cá nhân và hai ca khúc do Tâm sáng tác. Để triển khai ý tưởng, Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm (SN 1988, còn gọi là Hào, ngụ tỉnh Tây Ninh) làm đạo diễn. Cả hai cùng tham gia quyết định những khâu quan trọng, từ xây dựng ý tưởng, kịch bản, lựa chọn bối cảnh, trang phục, thiết bị đến tổ chức ghi hình và dựng phim.

Từ trái sang: Vinh, Hoàng Mèo, Tấn Bo, Chấn Huy

Trong quá trình lựa chọn nhân vật tham gia, Tâm biết Hiệp đen xây dựng hình ảnh "đại ca" trên mạng xã hội nên chủ động liên hệ, mời người này đảm nhận vai "ông trùm Hiệp đen". Không chỉ mời tham gia diễn xuất, Tâm còn đề nghị Hiệp cho mượn nhà riêng và khách sạn Hồng Hạnh làm bối cảnh ghi hình. Hiệp đồng ý tham gia với mục đích quảng bá hình ảnh, khuếch trương thanh thế trên không gian mạng, đồng thời rủ thêm nhiều đàn em cùng góp mặt trong phim.

Bên cạnh đó, Tâm còn mời một số ca sĩ, diễn viên và những người có sức hút trên mạng xã hội tham gia nhằm thu hút sự chú ý của công chúng. Bộ phim có sự góp mặt của khoảng 40 - 50 người. Đáng chú ý, nội dung phim xuất hiện nhiều cảnh các nhóm sử dụng gậy, dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn hoạt động tại bến xe và thu tiền bảo kê. Sau khi hoàn thành, bộ phim được đăng tải trên kênh YouTube, thu hút hơn 42.000 lượt xem. Điều này cho thấy sản phẩm đã tiếp cận một lượng người dùng nhất định trên không gian mạng, vượt ra ngoài phạm vi những người trực tiếp tham gia sản xuất.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Trịnh Minh Tâm là người đầu tư kinh phí, tổ chức sản xuất, cùng đạo diễn quyết định kịch bản, mời diễn viên và giao sản phẩm để đăng tải, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Nguyễn Thanh Liêm đảm nhiệm vai trò đạo diễn, biên tập và hoàn thiện bộ phim trước khi bàn giao cho Tâm.

Nguyễn Ngọc Mãi (biệt danh Mai Tiger, SN 1998) vừa tham gia diễn xuất trong vai bạn gái Huy, vừa đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất. Huỳnh Văn Dạn (SN 1994, ngụ xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long) là người viết kịch bản ban đầu và đảm nhiệm vai trò phó đạo diễn. Trong số những người tham gia diễn xuất có Phạm Tấn Phúc (nghệ danh Tấn Bo, SN 1973, ngụ phường Chánh Hưng); Nguyễn Lê Hoàng (nghệ danh Hoàng Mèo, SN 1979, ngụ phường Bàn Cờ); Lê Thanh Ngọc (nghệ danh Kim Ny Ngọc, SN 1992, ngụ phường Bình Đông); Lê Hoàng Quốc Vinh (biệt danh Vinh K5, SN 1980, đăng ký thường trú tại phường Bình Đức, tỉnh An Giang); Nguyễn Thanh Nhã (biệt danh Thánh Lạc Trôi, SN 1990, đăng ký thường trú tại xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk); Phan Hữu Liêm (SN 1989, ngụ phường Diên Hồng) và Nguyễn Thanh Vũ (SN 1993, đăng ký thường trú tại xã Châu Phú, tỉnh An Giang).

11 bị can bị khởi tố

Căn cứ kết quả điều tra cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Minh Tâm, Nguyễn Thanh Liêm, Lê Thanh Ngọc, Nguyễn Thanh Nhã, Phạm Tấn Phúc, Nguyễn Lê Hoàng, Lê Hoàng Quốc Vinh, Huỳnh Văn Dạn, Phan Hữu Liêm và Nguyễn Thanh Vũ về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", quy định tại khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Riêng đối với Nguyễn Ngọc Mãi, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can về cùng tội danh nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do người này đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Khuyến cáo của cơ quan công an

Vụ án "Huy Bến xe" không chỉ đặt ra vấn đề về trách nhiệm pháp lý của những cá nhân tham gia tổ chức sản xuất, diễn xuất và phổ biến sản phẩm, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm xã hội của những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật khi tham gia các nội dung được phát tán trên không gian mạng.

Trong môi trường giải trí hiện nay, ranh giới giữa sản phẩm nghệ thuật chuyên nghiệp và nội dung tự sản xuất ngày càng được mở rộng. Một cá nhân có thể đồng thời đảm nhận nhiều vai trò như diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất hoặc người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Việc tham gia các dự án độc lập, phim ngắn, MV ca nhạc hay sản phẩm giải trí trực tuyến là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, quyền tự do sáng tạo không đồng nghĩa với quyền đứng ngoài pháp luật, càng không thể trở thành lý do để biện minh cho những hành vi vi phạm.

Một bộ phim hoàn toàn có thể khai thác đề tài tội phạm, bạo lực hay thế giới giang hồ nhằm phản ánh mặt trái của xã hội, cảnh tỉnh và lên án những hành vi lệch chuẩn. Nhưng xây dựng nội dung ra sao, lựa chọn nhân vật nào, sử dụng hình ảnh của ai, truyền tải thông điệp gì và mục đích thực sự của sản phẩm là những vấn đề người làm nghệ thuật phải cân nhắc. Đặc biệt, khi biết rõ một nhân vật đang xây dựng hình ảnh "giang hồ" trên mạng xã hội nhưng vẫn chủ động đưa người này vào vị trí trung tâm để quảng bá, khuếch trương thanh thế, trách nhiệm của những người tham gia cần được xem xét trên cơ sở vai trò và hành vi cụ thể.

Nghệ thuật có quyền phản ánh cái xấu, nhưng không thể trở thành công cụ tôn vinh cái xấu. Những cảnh quay hành động, màn đối đầu giữa các băng nhóm có thể được khai thác trong phim ảnh để phê phán, cảnh báo những hệ lụy của bạo lực và tội phạm. Ngược lại, nếu những hình ảnh ấy được dàn dựng nhằm tạo hào quang cho các nhân vật mang hình ảnh phản cảm, biến sự hung hãn thành biểu tượng của sức mạnh, sự giàu có và quyền lực, thì sản phẩm giải trí không còn đơn thuần dừng lại ở mục đích nghệ thuật mà có nguy cơ tạo ra những tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội, nhất là đối với giới trẻ.

Qua vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM kêu gọi những cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc tổ chức sản xuất, quay phim, diễn xuất, biên tập, đăng tải, phát tán phim ca nhạc "Huy Bến xe" và các đoạn phim liên quan đến Hiệp đen sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo, giao nộp tài liệu, chứng cứ để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, những người từng tham gia thực hiện bộ phim hoặc có thông tin liên quan cần chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM hoặc cơ quan Công an gần nhất để cung cấp thông tin, phối hợp phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Không gian mạng không phải là vùng nằm ngoài sự điều chỉnh của pháp luật. Vụ án là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những cá nhân lợi dụng hoạt động sản xuất, đăng tải phim, clip để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đánh bóng tên tuổi cho các đối tượng "giang hồ mạng", cổ súy bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự. Danh tiếng, lượng người theo dõi hay vỏ bọc "sản phẩm giải trí” không thể trở thành lá chắn cho hành vi phạm pháp. Mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện, làm rõ và xử lý nghiêm minh căn cứ vào tính chất, mức độ, vai trò của từng cá nhân, trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Những người đang thực hiện hoặc tiếp tay cho các hành vi này cần chấm dứt ngay, chủ động khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra; không tiếp tục phát tán nội dung vi phạm, che giấu hành vi hoặc có hành động cản trở quá trình điều tra.

Vụ án liên quan đến Hiệp đen vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục điều tra, mở rộng. Tuy nhiên, từ những diễn biến ban đầu có thể thấy, trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, mỗi sản phẩm được tạo ra, mỗi nội dung được đăng tải và phát tán đều phải đặt trong khuôn khổ pháp luật và trách nhiệm đối với cộng đồng. Đừng để những lượt xem, lượt thích và sự tung hô nhất thời trên không gian mạng trở thành cái giá đắt phải trả trong đời thực.

Hình bìa phim ca nhạc "Huy Bến xe"

Từ một bộ phim ca nhạc hành động được phát tán trên YouTube, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã lần theo các mắt xích liên quan, từng bước làm rõ vai trò của nhiều cá nhân trong hoạt động tổ chức sản xuất, tham gia diễn xuất và phổ biến sản phẩm có sự xuất hiện của Hiệp đen - đối tượng xây dựng hình ảnh "đại ca" trên mạng xã hội. Trong số những người liên quan bị khởi tố có một số diễn viên được công chúng biết đến như Dương Chấn Huy, Tấn Bo, Hoàng Mèo... Vụ án tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lợi dụng các sản phẩm giải trí để tô vẽ, quảng bá hình ảnh giang hồ, cổ súy bạo lực, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự xã hội.