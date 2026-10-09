Liên quân Saudi Arabia tuyên bố đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi

Các tên lửa của Houthi được phóng đi. Ảnh minh họa: Getty Images

Người phát ngôn của liên quân, ông Turki al-Maliki, cho biết lực lượng này đã đánh chặn, phá hủy 2 tên lửa đạn đạo đang bay về phía Thủ đô Riyadh và 1 tên lửa khác hướng tới thành phố Khamis Mushait (gần biên giới Yemen) hôm 8-10-2026.

Cơ quan phòng vệ dân sự Saudi Arabia thông báo trên mạng xã hội X rằng, các mảnh vỡ tên lửa bị đánh chặn rơi xuống đã gây hư hại một trường mẫu giáo và khu phức hợp phòng khám y tế tại Riyadh. Cơ quan này không đề cập đến việc liệu có thương vong nào xảy ra hay không.

Trong khi đó, ông Yahya Saree, phát ngôn viên quân sự của lực lượng Houthi tại Yemen, nói rằng nhóm vũ trang này đã phóng 1 tên lửa đạn đạo về phía Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh vào chiều 8-10. Ông tuyên bố tên lửa đã đánh trúng mục tiêu, gây thiệt hại và làm gián đoạn hoạt động hàng không.

Các nhân chứng nói với hãng tin AP rằng họ đã nghe thấy nhiều tiếng nổ tại Riyadh vào ngày 8-10, trong đó có vụ nổ tại sân bay thành phố này khiến các chuyến bay bị tạm ngừng.

Hình ảnh được cho là máy bay của Hãng hàng không Saudia Airlines bị phả hủy trong cuộc tập kích của Houthi vào Riyadh. Ảnh: X/OSINTWarfare

Trong những ngày gần đây, lực lượng Houthi đã cảnh báo các hãng hàng không tránh sử dụng không phận Saudi Arabia, đồng thời tuyên bố rằng bất kỳ máy bay nào hoạt động trong không phận của vương quốc này - ngoại trừ khu vực phía trên các thánh địa Mecca và Medina - đều sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Houthi.

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia kêu gọi công dân nước này đang ở đây cần cảnh giác, và lưu ý họ về khả năng hủy chuyến bay, đóng cửa không phận và gián đoạn việc đi lại.

Sân bay Quốc tế Abha và Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh đã trở thành mục tiêu trong 2 cuộc tấn công riêng rẽ do lực lượng Houthi thực hiện vào ngày 6 và 7-10. Theo thông báo từ Tổng cục Hàng không Dân dụng Saudi Arabia (GACA), ít nhất 3 dân thường đã thiệt mạng và 36 người khác bị thương. Qatar, Oman và Ai Cập đã lên án cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhắm vào các sân bay của Saudi Arabia.

Đây không phải là những cuộc tấn công đầu tiên của Houthi nhắm vào sân bay ở Saudi Arabia. Vào ngày 18-9, lực lượng liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã đánh chặn và phá hủy 1 tên lửa đạn đạo nghi của Houthi được phóng từ Yemen về phía sân bay ở Riyadh. Một ngày sau đó, người ta nghe thấy ít nhất 1 tiếng nổ gần sân bay ở Riyadh và nhìn thấy cột khói đen lớn bốc lên từ khu vực kho nhiên liệu tại Sân bay Quốc tế King Khalid.

Theo Aljazeera