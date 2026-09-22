Liên quan đường dây ma túy của “Hoàng Nato”, TikToker nào bị bắt?

Ngày 22-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan chuyên án triệt phá 8 đường dây ma túy liên tỉnh và xuyên quốc gia.

TikToker Phannhibeauty bị bắt. Ảnh: CA TP. Hồ Chí Minh

Theo cơ quan Công an, trong số 126 người bị bắt, xử lý có Phan Kim Nhi (37 tuổi), được biết đến trên mạng xã hội với tên Phannhibeauty. Nhi sở hữu kênh TikTok có hơn 33.000 người theo dõi và 83.000 lượt thích.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Phan Kim Nhi có liên quan đến Dương Minh Tuấn (43 tuổi, tức “Hoàng Nato”, ngụ phường Gia Định) là đối tượng giang hồ cộm cán, có mối quan hệ xã hội phức tạp. Tuấn cũng bị bắt để điều tra về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Được biết, từ việc bắt giữ “Hoàng Nato”, PC04 tiếp tục truy xét, lần theo các đầu mối liên quan. Sau 10 ngày đêm liên tục điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, triệt phá 8 đường dây tội phạm, bắt và xử lý tổng cộng 126 người liên quan các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số những người bị bắt, xử lý có 9 người nước ngoài, gồm 5 người quốc tịch Hàn Quốc và 4 người Đài Loan. Cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều người tự xưng là “giang hồ” trên mạng xã hội có liên quan đến các đường dây này.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.000 đầu pod chill chứa ma túy etomidate, khoảng 100 g ma túy tổng hợp các loại cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Các đối tượng bị bắt trong đường dây ma túy. Ảnh: CA TP. Hồ Chí Minh

Theo cơ quan chuyên trách, các đối tượng sử dụng thủ đoạn ngụy trang chất ma túy trong những sản phẩm nhỏ gọn, có hình thức tương tự thuốc lá điện tử để dễ cất giấu, đưa vào các tụ điểm vui chơi, giải trí và hướng đến giới trẻ.

Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc mở rộng truy xét từ các đầu mối ban đầu nhằm làm rõ toàn bộ đường dây, đối tượng có liên quan. Vụ án hiện tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.