Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tuyên bố sát cánh cùng chính phủ Yemen

Người phát ngôn liên quân Saudi Arabia, ôngTurki al-Maliki. (Nguồn: The Arab Weekly)

Phát biểu trên được người phát ngôn liên quân Turki al-Maliki đưa ra sau khi Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi công bố chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại các vùng lãnh thổ đang bị lực lượng Houthi kiểm soát. Quân đội Yemen cũng tuyên bố phát động “trận chiến giải phóng” nhằm khôi phục các thể chế nhà nước và chấm dứt sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời ông al-Maliki cáo buộc lực lượng Houthi áp đặt phong tỏa trong nước, cưỡng ép người dân rời bỏ nơi cư trú, chiếm đoạt các nguồn lực và sử dụng cho “nỗ lực chiến tranh”, đồng thời tuyển mộ trẻ em và gây tổn hại đến “kết cấu xã hội” của Yemen.

Người phát ngôn liên quân cũng viện dẫn các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia, trong đó có những nỗ lực nhằm vào các thành phố Mecca và Medina, cũng như Riyadh, Abha, Khamis Mushait, Jazan, Najran, Taif và Yanbu.

Ông cho rằng, các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền Saudi Arabia ở phía Nam Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab đe dọa an ninh khu vực và quốc tế, tự do hàng hải và thương mại quốc tế.

Ông al-Maliki khẳng định, Saudi Arabia có “quyền chính đáng” bảo vệ chủ quyền và an ninh, đồng thời tiến hành các biện pháp nhằm ngăn chặn lực lượng Houthi. Riyadh và liên quân sẽ tiếp tục hỗ trợ Yemen cho đến khi các thể chế nhà nước được khôi phục và mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải tại phía Nam Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab chấm dứt.

Các động thái diễn ra trong bối cảnh giao tranh gia tăng tại một số khu vực của Yemen, trong đó, lực lượng Houthi gần đây mở rộng kiểm soát tại các khu vực ven Biển Đỏ và xung quanh eo biển Bab al-Mandab.

Liên quan diễn biến chiến dịch mới được chính phủ Yemen phát động, Chuẩn tướng Majid Abdullah Al-Nuzaili, người phát ngôn của lực lượng liên minh với chính phủ Yemen, tuyên bố liên minh đã thực hiện 1.122 cuộc tấn công nhằm vào các vị trí của lực lượng Houthi, bao gồm các vị trí pháo binh, bệ phóng tên lửa và trung tâm chỉ huy và kiểm soát.

Trong một bài đăng trên X, Chuẩn tướng Al-Nuzaili cho biết, các cuộc tấn công, sử dụng máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, tên lửa, pháo binh và lính bắn tỉa, diễn ra tại các tỉnh Saada, al-Jawf, Taiz và vùng ven biển.