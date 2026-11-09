Liên quân do Ảrập Xêút dẫn đầu đánh chặn nhiều tên lửa của Houthi

Lực lượng liên minh do Ảrập Xêút dẫn đầu ngồi trên một chiếc xe bán tải gắn súng máy trong cuộc đụng độ với lực lượng Houthi ở tỉnh Jawf, tây bắc Yemen

Thông tin trên mạng xã hội X, Người phát ngôn của liên quân cho biết, các lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy 2 tên lửa đạn đạo nhằm vào Thủ đô Riyadh và một tên lửa đạn đạo hướng tới tỉnh miền đông.

2 tên lửa hành trình cũng bị đánh chặn, phá hủy tại khu vực Riyadh và các vùng phía Nam, cùng với một máy bay không người lái được phóng về phía Nam Ảrập Xêút.

Trong các tuyên bố sau đó, liên quân thông báo đã phá hủy 2 bệ phóng tên lửa đạn đạo tại tỉnh Saada, miền Bắc Yemen, nơi được cho là địa điểm lực lượng Houthi sử dụng để thực hiện vụ tấn công Riyadh.

Một bệ phóng tên lửa đạn đạo thứ ba được sử dụng trong nỗ lực tấn công tỉnh miền Đông của Ảrập Xêút cũng bị phá hủy tại Thủ đô Sanaa của Yemen.

Cũng trong ngày 8-11, kênh truyền hình al-Masirah do Houthi điều hành đưa tin, số người thiệt mạng trong các cuộc không kích hôm 7-11 vào một ngôi làng gần Thủ đô Sanaa đã tăng lên 44 người, và 40 người khác bị thương.

Kênh này cho biết máy bay chiến đấu của Ảrập Xêút đã tấn công một ngôi làng phía Đông Sanaa, phá hủy nhiều nhà dân.

Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, Yahya Sarea, ngày 8-11 cho biết lực lượng Ảrập Xêút đã tiến hành 91 cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa trong 24 giờ qua, nhắm vào 6 tỉnh của Yemen.

Các vụ tấn công diễn ra trong lúc tình hình căng thẳng leo thang giữa Houthi và lực lượng chính phủ được liên quân do Ảrập Xêút dẫn đầu hậu thuẫn.

Các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái do Houthi nhận trách nhiệm bên trong lãnh thổ Ảrập Xêút cũng ngày càng gia tăng.

Yemen rơi vào xung đột từ cuối năm 2014, khi lực lượng Houthi chiếm giữ Sanaa và phần lớn khu vực phía Bắc, khiến liên quân do Ảrập Xêút dẫn đầu can thiệp vào năm 2015 để hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận.

Theo Xinhua