Liên quân do Ả rập Xe Út dẫn đầu cảnh báo Houthi buôn lậu vũ khí vào Yemen

Theo tuyên bố của Bộ Chỉ huy Lực lượng Liên hợp thuộc liên quân ngày 19/10, việc sử dụng thuyền truyền thống để vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự tới bờ biển Yemen đe dọa an ninh của nước này cũng như các khu vực lân cận. Liên quân kêu gọi các chủ tàu không hợp tác với lực lượng Houthi, đồng thời cảnh báo việc tham gia các hoạt động này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của họ.

Tuyên bố không nêu cụ thể các vụ buôn lậu hoặc lô hàng vũ khí bị phát hiện. Tuy nhiên, trước đó, liên quân đã công bố video ghi lại các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền, phương tiện và cơ sở mà lực lượng này cho là được sử dụng để vận chuyển vũ khí cho Houthi tại tỉnh Al Hudaydah, miền Tây Yemen.

Trong khi đó, lực lượng Houthi ngày 19/10 tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu tại Saudi Arabia trong vòng 48 giờ trước đó. Người phát ngôn của Houthi, Yahya Saree cho biết, các cuộc tấn công sử dụng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái (UAV), nhằm đáp trả điều mà lực lượng này gọi là các hành động quân sự của Saudi Arabia nhằm vào Yemen.

Theo tuyên bố, các mục tiêu bị nhắm tới gồm mỏ dầu Shaybah, sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh, sân bay quốc tế Abha, cùng một số cơ sở radar và căn cứ không quân Khamis Mushait. Phía Saudi Arabia chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về những thông tin này. Các tuyên bố về mục tiêu và kết quả của những cuộc tấn công chưa được xác minh độc lập.

Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Yemen tiếp tục gia tăng. Các cuộc tấn công được Houthi tuyên bố nhằm vào Saudi Arabia cùng những hoạt động quân sự của liên quân làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.