Liên quân Ả Rập Xê-út cảnh báo đáp trả Houthi sau vụ tấn công sân bay

Cột khói bốc lên từ sân bay King Khalid ở Riyadh, Ả Rập Xê-út, vào ngày 8/10/2026, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công sân bay này.

Ngày 11/10, liên quân do Ả Rập Xê-út dẫn đầu tại Yemen tuyên bố sẽ đáp trả sau vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh một ngày trước đó, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương.

Trên mạng xã hội X, người phát ngôn liên quân, Thiếu tướng Turki Al-Malki, nhấn mạnh rằng vụ tấn công do lực lượng Houthi vừa tiến hành là tội ác chiến tranh theo luật nhân đạo quốc tế. Ông Al-Malki khẳng định Bộ Tư lệnh Lực lượng hỗn hợp của liên quân sẽ mạnh tay đáp trả vụ việc.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã lên án vụ tấn công tại sân bay ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê-út là hành động "không thể chấp nhận" và cho biết sẽ trao đổi với Thái tử Mohammed bin Salman.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Washington có thể tham gia chiến dịch quân sự của Ả Rập Xê-út nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng lên án vụ tấn công và quy trách nhiệm cho lực lượng Houthi, đồng thời thông báo trong số những người thiệt mạng có công dân Mỹ.

Hôm 10/10, sân bay King Khalid ở Riyadh đã hứng chịu một vụ tấn công bằng tên lửa. Vụ việc xảy ra chỉ 2 ngày sau khi ba công dân Ả Rập Xê-út (trong đó có một phi công) thiệt mạng, giữa lúc vương quốc này đối mặt với hàng loạt cuộc tấn công chưa từng có.

Tên lửa đã đánh trúng khu vực nhà ga số 3 và số 4 dành cho các chuyến bay nội địa. Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy các chuyến bay đến Riyadh đã phải chuyển hướng.

Được biết, sân bay quốc tế King Khalid từng nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công, kể từ khi liên quân do Ả Rập Xê-út dẫn đầu phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Houthi tại nước láng giềng Yemen.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn lực lượng Houthi tuyên bố sẵn sàng thực hiện các biện pháp "có đi có lại" với Ả Rập Xê-út nhằm đưa sân bay, cảng biển và các cơ sở hạ tầng khác phục vụ mục đích nhân đạo ra khỏi vòng xoáy xung đột quân sự.

Trong tuyên bố phát sóng trên truyền hình ngày 10/10, Houthi bày tỏ sẵn sàng kiềm chế tấn công sân bay và cảng biển.

Ả Rập Xê-út đang tăng tốc vận chuyển dầu thô thông qua đường ống Đông - Tây, sau khi tuyến đường tránh Hormuz này được phục hồi. Đường ống này vận chuyển dầu thô xuyên Ả Rập Xê-út tới Yanbu trên bờ Biển Đỏ. Sau khi cuộc xung đột liên quan tới Iran làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu thông thường qua Hormuz, Riyadh đã duy trì lượng dầu vận chuyển qua hệ thống này ở mức khoảng 4 triệu thùng/ngày.