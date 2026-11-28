Những năm tháng sống trong sợ hãi vì trốn tránh pháp luật

Vừa qua, liên ngành Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh ban hành thư kêu gọi người đang bị truy nã ra đầu thú. Không chỉ là lời vận động, thư kêu gọi còn gửi gắm thông điệp về chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với những người phạm tội biết ăn năn, hối cải, tự nguyện trở về chấp hành pháp luật.

Thư kêu gọi người đang bị truy nã ra đầu thú.

Đặc biệt, trong tài liệu tuyên truyền kèm theo, hai câu chuyện có thật của những người từng trốn truy nã đã cho thấy những hệ lụy nặng nề mà việc trốn chạy mang lại. Đằng sau những năm tháng lẩn trốn là sự bất an, mặc cảm, những cuộc chia ly và cả những cơ hội hạnh phúc bị đánh mất.

Câu chuyện thứ nhất là trường hợp của Dương Văn Quý (SN 1990), quê xã Nghĩa Lợi, tỉnh Nghệ An. Trước đây, Quý từng làm công nhân tại Khu công nghiệp Cái Lân, tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2011, do bồng bột tuổi trẻ, Quý sử dụng hung khí gây thương tích cho người khác, khiến nạn nhân bị tổn thương 48% cơ thể. Sau khi sự việc xảy ra, vì lo sợ phải đi tù và bồi thường thiệt hại, Quý quyết định bỏ trốn.

Những ngày tháng sau đó là chuỗi thời gian lang bạt khắp nơi, làm thuê thời vụ, sống qua ngày và không dám liên lạc với gia đình. Khi vào Đắk Lắk, Quý quen rồi chung sống với một người phụ nữ, có một con trai nhưng không đăng ký kết hôn. Đứa trẻ thậm chí không có giấy khai sinh.

Cuộc sống của người đàn ông này gần như khép kín trong nỗi sợ bị phát hiện. Quý chỉ dám sống trong rẫy, hạn chế tiếp xúc với mọi người. Ở quê nhà, bố mẹ thường xuyên đau ốm nhưng anh ta cũng không dám trở về thăm nom, chăm sóc.

Cuối năm 2017, sau khi được lực lượng Công an Quảng Ninh kiên trì vận động, trải qua nhiều đêm trăn trở, nhìn con trai sắp đến tuổi đi học, Quý quyết định đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Ninh đầu thú.

Quyết định ấy đã mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời Quý. Nhờ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và những tình tiết giảm nhẹ theo quy định, người này được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Sau quá trình cải tạo tốt, Quý được đặc xá, trở về đoàn tụ với gia đình sau 3 năm 11 tháng chấp hành án.

Ngày trở về, được hít thở bầu không khí tự do, Quý cảm nhận rõ giá trị của cuộc sống bình thường mà trước đó bản thân đã đánh mất vì lựa chọn trốn chạy.

Hiện nay, Quý đã có gia đình đầm ấm, kinh tế ổn định với 5.000m² đất trồng sầu riêng và cà phê. Từ trải nghiệm của chính mình, Quý gửi lời khuyên tới những người đang lẩn trốn truy nã hãy tỉnh ngộ, sớm ra đầu thú để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Trốn chạy không xóa được lỗi lầm, chỉ khiến cái giá phải trả lớn hơn

Nếu câu chuyện của Dương Văn Quý là hành trình từ trốn chạy đến tự nguyện đầu thú và trở về cuộc sống bình thường, thì trường hợp Phan Văn Hiếu (SN 1983), trú tại xã Hà An, tỉnh Quảng Ninh lại cho thấy một góc khác của cuộc sống lẩn trốn.

Năm 2012, sau khi gây án về tội “Cố ý gây thương tích”, vì nghe người khác nói sẽ phải đi tù rất lâu, Hiếu đã bỏ trốn với ý định đến một nơi thật xa để làm lại cuộc đời, tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Nhưng cuộc sống mà Hiếu lựa chọn không hề bình yên. Những năm tháng trốn chạy là chuỗi ngày sống chui lủi, cay đắng, không có gia đình, người thân bên cạnh. Khi bà nội qua đời, dù biết tin, Hiếu cũng không dám trở về chịu tang.

Không có công việc ổn định, không có vợ con, mỗi nơi chỉ dám ở lại một thời gian ngắn. Ngay cả buổi tối, chỉ cần nghe tiếng bước chân của người khác, Hiếu cũng giật mình lo sợ. Trong thời gian lẩn trốn, người này còn sa vào tệ nạn ma túy, khiến tinh thần và sức khỏe ngày càng suy sụp.

Buổi sáng một ngày cuối năm 2022, khi đang làm thuê tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, Hiếu bị lực lượng Công an bắt giữ.

Khoảnh khắc bị khống chế, Hiếu thực sự choáng váng bởi bản thân đã sử dụng tên khác, trốn chạy suốt nhiều năm và đến một địa phương cách xa hàng nghìn cây số, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự truy tìm của lực lượng chức năng.

Khi nghe cán bộ Công an nói: “Sao trốn kỹ thế, nếu không trốn thì hết án lâu rồi”, Hiếu mới thấm thía cái giá của những năm tháng trốn chạy. Người này chia sẻ, nếu lựa chọn chấp hành pháp luật ngay từ đầu, có lẽ cuộc đời đã không phải trải qua quá nhiều mất mát, tổn thương.

Từ chính sai lầm của mình, Hiếu nhắn nhủ những người đang bị truy nã hãy sớm đến cơ quan Công an đầu thú. Đó là lựa chọn đúng đắn nhất để chấm dứt những ngày tháng bất an và có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

Ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật

Hai câu chuyện, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng cho thấy một thực tế: Trốn tránh pháp luật không thể xóa bỏ trách nhiệm về hành vi phạm tội. Trái lại, việc lẩn trốn còn khiến người phạm tội đánh mất những năm tháng quý giá, xa cách gia đình, thậm chí đẩy bản thân vào những hệ lụy mới.

Theo thư kêu gọi của liên ngành Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh, Đảng và Nhà nước luôn có chính sách khoan hồng, nhân đạo đối với người phạm tội ra đầu thú, tự thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, lập công chuộc tội. Những chính sách này được quy định tại các Điều 3, 29, 51, 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025.

Đây là chính sách nhằm giáo dục, cải tạo, tạo điều kiện để người phạm tội sớm có cơ hội đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

Ngược lại, đối với những trường hợp bị truy nã ngoan cố, cố tình lẩn trốn, chống đối, người phạm tội sẽ không được hưởng chính sách nhân đạo nêu trên. Nếu phát sinh hành vi vi phạm pháp luật khác, người vi phạm còn có thể bị xử lý nghiêm theo quy định.

Liên ngành tư pháp thành phố Quảng Ninh kêu gọi người đang bị truy nã, thân nhân của người bị truy nã chủ động vận động, thuyết phục người thân nhanh chóng ra đầu thú. Việc tự nguyện trình diện không chỉ thể hiện thái độ chịu trách nhiệm trước pháp luật mà còn là cơ hội để người phạm tội được xem xét hưởng đầy đủ các chính sách khoan hồng theo quy định.

Người bị truy nã hoặc thân nhân có thể liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh, số 2 đường Cao Thắng, phường Cao Xanh, thành phố Quảng Ninh; số điện thoại 0692.808.134 hoặc 0834.279.889 để được tiếp nhận, hướng dẫn.