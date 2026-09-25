Liên ngành tư pháp khu vực 13, tỉnh Lâm Đồng tăng cường quản lý án tạm đình chỉ

Hình ảnh tại hội nghị.

VKSND khu vực 13, tỉnh Lâm Đồng vừa chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban liên ngành tư pháp quý III/2026 với TAND khu vực 13 và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; đồng thời trao đổi, góp ý đối với các nội dung sửa đổi Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tuyến - Viện trưởng VKSND khu vực 13, tỉnh Lâm Đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chánh án TAND khu vực 13; đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và Tổ trưởng các Tổ phòng, chống tội phạm thuộc Công an 7 xã Bắc Bình, Lương Sơn, Sông Lũy, Hòa Thắng, Hồng Thái, Hải Ninh và Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong quý III, tập trung trao đổi những khó khăn, tồn tại trong quá trình phối hợp giải quyết án. Đại diện Tòa án, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an 7 xã thống nhất với nội dung báo cáo, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Một trong những nội dung được tập trung thảo luận là công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát điều tra trong điều tra, truy tố, xét xử; việc quản lý các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ; số hóa hồ sơ điện tử và cập nhật dữ liệu trên phần mềm Quản lý án hình sự.

Qua trao đổi, việc chưa cung cấp đầy đủ thông tin từ Cơ quan điều tra được xác định là một trong những khó khăn đối với công tác cập nhật dữ liệu trên hệ thống. Để khắc phục, liên ngành thống nhất thành lập Nhóm rà soát, quản lý vụ việc, vụ án tạm đình chỉ, thực hiện các yêu cầu của Ban Chỉ đạo liên ngành, tăng cường kiểm tra, theo dõi những vụ việc đang tạm đình chỉ.

Cùng với đó, đồng chí Nguyễn Hoàng Tuyến triển khai các nội dung sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự để đại biểu nghiên cứu, trao đổi và góp ý từ thực tiễn công tác.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Tuyến yêu cầu tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, bảo đảm các nhiệm vụ liên ngành được thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Theo đánh giá tại Hội nghị, thời gian qua chưa phát hiện trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm hoặc đình chỉ vụ án do không phạm tội.

Viện trưởng VKSND khu vực 13, tỉnh Lâm Đồng đề nghị lãnh đạo các phòng thuộc Cơ quan điều tra và Công an 7 xã tiếp tục khắc phục những tồn tại, thiếu sót; quán triệt Điều tra viên hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trước khi chuyển đến Viện kiểm sát, tạo thuận lợi cho việc cập nhật dữ liệu trên phần mềm.

Đồng thời, các đơn vị cần tăng cường quản lý, thường xuyên rà soát các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ; không để thất lạc hồ sơ và chú trọng theo dõi thời hiệu để kịp thời xử lý khi có căn cứ, bảo đảm việc giải quyết vụ án đúng quy định pháp luật.