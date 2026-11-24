Trong thư ngỏ gửi Giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy và Giám đốc điều hành eBay Jamie Iannone, liên minh đề nghị hai nền tảng tạm dừng kinh doanh các loại đồ chơi tích hợp chatbot AI tạo sinh dành cho trẻ dưới 16 tuổi, cho đến khi có kết quả kiểm định độc lập xác nhận mức độ an toàn của sản phẩm.

Liên minh, với sự tham gia của các tổ chức Fairplay, Alliance 4 Children và Phong trào The Anxious Generation, cũng đề nghị Amazon và eBay chủ động cảnh báo những khách hàng đã mua các sản phẩm này, đồng thời triển khai chính sách hoàn tiền.

Theo bức thư, hơn 50 mẫu đồ chơi tích hợp AI gần đây đã được phát hiện trên sàn thương mại điện tử Amazon tại Mỹ. Tại thị trường Anh, 28 sản phẩm tương tự cũng được ghi nhận vào cuối tháng 10.

Đáng chú ý, một số sản phẩm được quảng cáo dành cho trẻ em từ 3 tuổi, dù được kết nối với các chatbot đa năng vốn hướng đến người dùng lớn tuổi. Một số sản phẩm khác còn giới thiệu các tính năng như mô phỏng giọng nói và theo dõi sự phát triển cảm xúc của trẻ. Bên cạnh đó, nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư của trẻ cũng là vấn đề đáng lo ngại.

Liên minh đề nghị Amazon và eBay phản hồi trước dịp Giáng sinh, để thông tin có thể được chuyển đến các nhà lập pháp và các phụ huynh.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh bang California (Mỹ) chuẩn bị ban hành lệnh cấm kéo dài 4 năm đối với việc sản xuất và bán đồ chơi trợ lý ảo dành cho trẻ em dưới 16 tuổi, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.

Hôm 17/11, Tổ chức Nghiên cứu lợi ích công cộng Mỹ công bố báo cáo sau khi tiến hành thử nghiệm 7 loại đồ chơi tích hợp AI. Kết quả cho thấy phần lớn sản phẩm được kiểm tra vẫn còn nhiều lỗi, chưa đủ điều kiện đưa ra thị trường, đồng thời bộc lộ những vấn đề nghiêm trọng về bảo mật thông tin cá nhân hoặc đưa ra câu trả lời không phù hợp trước các câu hỏi của trẻ em.

Trước đó, một nghiên cứu do Đại học Cambridge thực hiện vào tháng 3/2026 cho thấy trẻ nhỏ đang hình thành sự gắn bó về mặt cảm xúc với đồ chơi tích hợp AI. Tuy nhiên, nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng nào về những lợi ích tiềm năng của các sản phẩm này đối với sự phát triển của trẻ.