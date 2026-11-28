Củng cố cơ chế phòng thủ tập thể

Ngày 27/11, tại thủ đô Islamabad của Pakistan, các quan chức cấp cao về chính trị, ngoại giao và quốc phòng của Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Arab Saudi đã tiến hành cuộc họp Ủy ban chính trị và quốc phòng chiến lược (SPDC) thuộc Hiệp định phòng thủ chung Mecca. Tại cuộc họp, ba nước lên án các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi nhằm vào Arab Saudi, đồng thời tái khẳng định quyết tâm phối hợp bảo vệ an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này.

Phát biểu sau cuộc họp kéo dài khoảng 2 giờ 30 phút, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar cho biết, các bên đã rà soát tình hình an ninh khu vực và khẳng định quyết tâm tiếp tục hợp tác vì hòa bình, an ninh và ổn định. Ông nhấn mạnh ba nước kiên quyết lên án những cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự tại Arab Saudi, đồng thời cam kết tăng cường hỗ trợ Riyadh theo các điều khoản phòng thủ tập thể của hiệp định.

Các quan chức quốc phòng, ngoại giao từ Pakistan, Arab Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ chụp ảnh lưu niệm trong một cuộc họp của Ủy ban chính trị và quốc phòng chiến lược thuộc Hiệp định phòng thủ chung Mecca tại Islamabad, Pakistan. Ảnh: Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ.

Được ký kết ngày 7/8, Hiệp định phòng thủ chung Mecca quy định một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ quốc gia thành viên nào sẽ được xem là hành động tấn công nhằm vào cả ba nước. Đây là nền tảng quan trọng để Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Arab Saudi thiết lập cơ chế phối hợp quốc phòng, chia sẻ năng lực quân sự và cùng ứng phó với những thách thức an ninh.

Việc ba nước tiếp tục duy trì đối thoại cấp cao và tái khẳng định cam kết phòng thủ chung cho thấy nỗ lực đưa hiệp định từ khuôn khổ chính trị trở thành một cơ chế hợp tác thực chất. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Arab Saudi liên tục đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái. Theo chính quyền Arab Saudi, ít nhất 26 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bị nghi do Houthi thực hiện kể từ ngày 23/9, trong đó 23 người thiệt mạng tại các sân bay.

Những diễn biến trên cho thấy các thách thức an ninh tại Trung Đông ngày càng vượt ra ngoài phạm vi biên giới quốc gia. Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, năng lượng và giao thông không chỉ đe dọa trực tiếp an ninh của một nước mà còn có thể gây ra những hệ lụy đối với ổn định kinh tế và an ninh khu vực. Trong bối cảnh đó, việc hình thành cơ chế phòng thủ tập thể được xem là bước đi nhằm tăng cường năng lực răn đe và giảm sự phụ thuộc vào khả năng ứng phó đơn lẻ của từng quốc gia.

Trước đó, tại cuộc họp khẩn cấp ở Riyadh ngày 5/10, các thành viên đã nhất trí cung cấp lực lượng và năng lực cần thiết, đồng thời bảo đảm khả năng triển khai nhanh chóng tại Arab Saudi. Tuy nhiên, cuộc họp mới nhất chưa công bố những biện pháp quân sự cụ thể. Điều này cho thấy việc chuyển hóa cam kết chính trị thành năng lực phòng thủ thực tế vẫn là nhiệm vụ quan trọng đối với liên minh.

Cân bằng giữa răn đe và nguy cơ leo thang

Một điểm đáng chú ý trong lập trường của Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ là sự phân định giữa cam kết bảo vệ Arab Saudi và khả năng trực tiếp can dự vào chiến sự tại Yemen.

Pakistan trước đó khẳng định sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ Arab Saudi, song loại trừ khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi bên trong Yemen. Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết chính sách hiện nay của Ankara tập trung vào việc bảo vệ Arab Saudi. Ông khẳng định chưa có quyết định triển khai binh sĩ vào Yemen, song các biện pháp hỗ trợ cần thiết cho Riyadh vẫn đang được thực hiện.

Cách tiếp cận này cho thấy ba nước đang hướng tới củng cố năng lực phòng thủ và răn đe, thay vì mở rộng phạm vi can dự quân sự. Đây là lựa chọn có ý nghĩa chiến lược, bởi việc trực tiếp tham gia xung đột tại Yemen có thể kéo theo những hệ lụy khó lường, làm gia tăng căng thẳng và mở rộng phạm vi đối đầu trong khu vực.

Thực tế, sức mạnh của một liên minh phòng thủ không chỉ nằm ở khả năng huy động lực lượng mà còn ở năng lực kiểm soát mức độ phản ứng trước các mối đe dọa. Phản ứng quá hạn chế có thể làm suy giảm tính răn đe và niềm tin giữa các thành viên. Ngược lại, can dự vượt quá phạm vi phòng thủ cần thiết có thể khiến liên minh bị cuốn vào những cuộc xung đột kéo dài.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ Arab Saudi, ba nước cũng chú trọng xây dựng nền tảng hợp tác quốc phòng dài hạn. Theo ông Ishaq Dar, các bên cam kết tăng cường hợp tác trong công nghiệp quốc phòng, phát triển công nghệ, huấn luyện và nâng cao năng lực quân sự.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nhấn mạnh mục tiêu của liên minh là tập hợp năng lực của các quốc gia thành viên, không chỉ trong lĩnh vực quân sự mà cả công nghiệp quốc phòng, nhằm tạo ra sức mạnh lớn hơn và đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, ổn định.

Định hướng này cho thấy tham vọng của liên minh không dừng lại ở việc ứng phó với những cuộc tấn công trước mắt. Thông qua chia sẻ công nghệ, phát triển công nghiệp quốc phòng và tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng vũ trang, ba nước muốn từng bước nâng cao tính tự chủ và năng lực ứng phó trước những thách thức an ninh mới.

Tham vọng mở rộng ảnh hưởng khu vực

Một nội dung đáng chú ý khác tại cuộc họp Islamabad là khả năng mở rộng thành viên của liên minh. Theo Ngoại trưởng Hakan Fidan, các bên đã thảo luận về những cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Iran, đồng thời đưa ra một số quyết định về nguyên tắc liên quan đến lộ trình tiếp nhận các quốc gia có nguyện vọng tham gia hiệp định.

Một số nước đã bày tỏ sự quan tâm đối với cơ chế hợp tác này. Trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera hồi tháng 8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Ai Cập có thể trở thành thành viên tiềm năng. Bangladesh cũng đang tích cực xem xét khả năng gia nhập, trong khi Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani hồi tháng 10 cho biết Damascus cân nhắc tham gia liên minh.

Nếu được mở rộng, Hiệp định phòng thủ chung Mecca có thể hình thành một khuôn khổ hợp tác an ninh rộng hơn, tập hợp các quốc gia có lợi ích chiến lược và những quan ngại chung về tình hình khu vực. Điều này cũng có thể giúp các thành viên gia tăng tiếng nói và vai trò trong những vấn đề an ninh Trung Đông.

Tuy nhiên, mở rộng liên minh cũng đặt ra không ít thách thức. Sự khác biệt về lợi ích quốc gia, ưu tiên đối ngoại và cách thức đánh giá các mối đe dọa có thể ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định chung. Một cơ chế phòng thủ tập thể chỉ có thể phát huy hiệu quả khi các thành viên đạt được đồng thuận về mục tiêu, trách nhiệm và phạm vi hành động.

Nhìn rộng hơn, sự hình thành và phát triển của liên minh Mecca phản ánh xu hướng các quốc gia trong khu vực chủ động tìm kiếm những khuôn khổ hợp tác an ninh nhằm tăng cường khả năng tự bảo vệ trước môi trường chiến lược ngày càng bất ổn. Tuy nhiên, việc xây dựng một liên minh quốc phòng không đồng nghĩa với khả năng ngay lập tức tạo ra một cấu trúc an ninh ổn định.

Cuộc họp tại Islamabad vì vậy là bước đi tiếp theo trong nỗ lực hiện thực hóa các cam kết của Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Arab Saudi. Hiệu quả của liên minh sẽ phụ thuộc vào khả năng triển khai những thỏa thuận chung, duy trì sự thống nhất chiến lược và kiểm soát nguy cơ leo thang xung đột. Trong một Trung Đông còn nhiều bất ổn, thước đo thành công của liên minh không chỉ là khả năng bảo vệ một thành viên trước các cuộc tấn công, mà còn là đóng góp thực chất vào việc duy trì hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực.