Liên minh phòng thủ hàng hải chuyển sang tác chiến thực địa quanh bán đảo Arab

Các đại biểu tham dự hội nghị tại thành phố Jeddah, Saudi Arabia. Ảnh: X

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Saudi Arabia, hội nghị diễn ra ngày 18-9 (giờ địa phương), quy tụ 154 đại biểu bao gồm các chỉ huy lực lượng hải quân, sĩ quan tham mưu tác chiến, đại sứ đến từ 41 quốc gia đối tác cùng đại diện của Liên minh châu Âu (EU).

Hội nghị đánh dấu “giai đoạn phát triển nâng cao” của liên minh. Sau khi đã đạt được năng lực tác chiến ban đầu (IOC), khối quân sự này đang chuyển sang giai đoạn tích hợp năng lực và sẵn sàng chiến đấu dưới một bộ chỉ huy thống nhất, chuẩn bị cho việc triển khai lực lượng và duy trì sự hiện diện thực địa thường trực tại khu vực tác chiến trên biển.

Liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia được thành lập hồi tháng 7 vừa qua nhằm bảo đảm các tuyến đường thủy huyết mạch bao quanh bán đảo Arab gồm Biển Đỏ, Vịnh Aden và eo biển Bab el-Mandeb luôn được an toàn, thông suốt cho hoạt động giao thương quốc tế.