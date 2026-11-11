Liên Minh phát huy sức dân, xây dựng nông thôn mới hiện đại, bền vững

Người dân đồng thuận, việc khó cũng xong

Những ngày cuối tháng 10/2026, 34 hộ dân xóm Giữa, thôn Vân Thủy, xã Liên Minh đã tự nguyện hiến hơn 200m² đất để mở rộng tuyến đường Nam Tiêm. Toàn tuyến đường dài 210m được mở rộng thêm 50cm mỗi bên, giúp việc đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn.

Những phần đất tuy không lớn ở từng hộ nhưng khi cộng lại đã tạo nên đổi thay thiết thực, thể hiện sự thống nhất, đồng thuận cao khi người dân được trực tiếp bàn bạc và tham gia.

34 hộ dân xóm Giữa, thôn Vân Thủy hiến hơn 210 m² đất để phục vụ cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nam Tiêm. Ảnh Hương Trà

Trước đó, gia đình ông Hoàng Văn Vui ở xóm Chùa, thôn Cổ Ngõa cũng đã tự nguyện hiến đất, không nhận đền bù để mở rộng đường, xóa điểm cua vuông khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trước nhà. Đáp lại việc làm này, người dân xóm Chùa cùng góp công, góp vật liệu xây dựng lại tường rào, công trình phụ cho gia đình ông Vui.

Thực tế cho thấy, trong hành trình xây dựng nông thôn mới, sự tham gia chủ động của người dân tiếp tục là yếu tố then chốt tạo nên diện mạo mới ở nông thôn. Khi người dân được thụ hưởng thành quả, phong trào sẽ lan tỏa bền vững.

Tại Cụm 4, thôn Thọ Xuân, ông Lê Văn Tưởng, Trưởng thôn, Phó Bí thư Chi bộ cho biết, với 326 hộ và hơn 1.300 nhân khẩu, khu dân cư đã bắt đầu xây dựng nông thôn mới từ năm 2013 và cùng xã Thọ Xuân trước đây đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2017, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

Từ nguồn vật tư hỗ trợ của chính quyền và ngày công của người dân, 4km đường ngõ xóm tại đây đã được cứng hóa, trong đó 1,6km trải nhựa; 2km đường chiếu sáng hoàn thiện với kinh phí đóng góp 420 triệu đồng. Đặc biệt, bằng nguồn xã hội hóa 1,9 tỷ đồng, Cụm 4 đã tu bổ 3 điểm thờ tự và cải tạo ao làng thành không gian vui chơi, sinh hoạt văn hóa, thể thao cho cộng đồng.

Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nông hộ

Xác định xây dựng nông thôn mới không chỉ dừng ở hoàn thiện hạ tầng mà phải hướng tới phát triển toàn diện, xã Liên Minh chú trọng chuyển đổi phương thức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Thanh Quang, trên nền tảng cả 4 xã trước sáp nhập đều đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu với thu nhập bình quân 86 triệu đồng/người/năm, địa phương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế vườn trại và cây trồng, vật nuôi giá trị cao.

Trong nhiệm kỳ qua, xã đã chuyển đổi khoảng 157ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng hoa, cây ăn quả, rau màu; phát triển các nghề sản xuất thực phẩm an toàn, tuần hoàn như làm giá đỗ, khoai lang kén. Hiện xã có 3 nhãn hiệu tập thể nông nghiệp và 7 sản phẩm OCOP, bao gồm 4 sản phẩm 3 sao, 3 sản phẩm 4 sao, được gắn mã truy xuất nguồn gốc.

Ở quy mô hộ gia đình, tiêu biểu có mô hình nuôi chim bồ câu của ông Trần Văn Phong ở thôn Vân Thủy. Từ 200 đôi giống ban đầu, nhờ áp dụng máy ấp trứng hiện đại giúp chim sinh sản 14-15 lứa/năm, đến nay đàn chim của gia đình ông đạt 7.500 đôi. Chim thương phẩm nặng khoảng 600g/con, giá bán ổn định 90.000 đồng/con, đầu ra thuận lợi. Ông Phong còn tích cực chia sẻ kỹ thuật, cung cấp con giống giúp nhiều hộ dân mở rộng sinh kế.

Hướng tới nông thôn mới hiện đại

Bước vào giai đoạn mới, xã Liên Minh đặt mục tiêu xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, bản sắc, bền vững, gắn với quá trình đô thị hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tháng 7/2026, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết về lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành quy chế hoạt động để tổ chức triển khai thực hiện. Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quý Mạnh, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành nông thôn mới vào năm 2029 và nâng cao chất lượng trong năm 2030, với tổng kinh phí dự kiến gần 3.800 tỷ đồng từ ngân sách và nguồn xã hội hóa.

Theo đó, xã đang triển khai đề án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, nhằm khai thác triệt để vị trí nằm giữa sông Hồng và sông Đáy theo từng vùng chức năng: khu vực ven sông Hồng phát triển cảng hàng hóa, du lịch, nông nghiệp sinh thái; khu vực trong đê tập trung công nghiệp, logistics, thương mại; khu vực phía Tây Vành đai 4 phát triển đô thị.

Trong đó, mô hình chăn nuôi lợn khép kín của gia đình chị Phan Thị Thúy ở thôn Địch Vỹ mang lại lợi nhuận khoảng 570 triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Hoàng Thị Vân

Xã xác định 5 lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên kết nối giao thông qua các trục Đông - Tây, Tây Thăng Long và đường thủy nội địa; kêu gọi đầu tư cảng hàng hóa, du lịch; cụm công nghiệp thân thiện môi trường; đô thị xanh, thông minh. Về nông nghiệp, xã quy hoạch khoảng 600ha vùng bãi sông Hồng, sông Đáy để làm nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch trải nghiệm.

Từ những con đường mở rộng nhờ nhân dân hiến đất, các mô hình sản xuất hiệu quả đến quy hoạch phát triển dài hạn, Liên Minh đang tạo dựng nền tảng vững chắc cho diện mạo nông thôn mới. Sự kết hợp giữa nguồn lực Nhà nước và sự đồng thuận của nhân dân chính là chìa khóa để mục tiêu giàu đẹp, văn minh, bền vững sớm hiện hữu rõ nét trong đời sống cộng đồng ở vùng quê ven đô Liên Minh.

* Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội