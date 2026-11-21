Câu lạc bộ Văn hóa văn nghệ xã và các hoạt động giới thiệu ẩm thực truyền thống là những hình thức để cộng đồng cùng gìn giữ, sáng tạo và trao truyền các giá trị văn hóa.

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa văn nghệ xã. Ảnh: Hương Trà

Ra mắt trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc năm 2026, câu lạc bộ tập hợp những người có năng khiếu, đam mê văn nghệ, tạo điều kiện phát triển phong trào văn nghệ quần chúng. Thời gian tới, địa phương sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu, hội diễn, liên hoan văn nghệ; phát hiện, tập hợp và bồi dưỡng hạt nhân văn nghệ tại 12 thôn.

Chia sẻ với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hải Yến, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Liên Minh, cho biết địa phương xác định Câu lạc bộ Văn hóa Văn nghệ xã là lực lượng nòng cốt, có vai trò kết nối và lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ từ xã đến từng thôn, cụm dân cư. Qua đó, người dân có thêm không gian giao lưu, sinh hoạt và chủ động tham gia gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến (thứ hai từ trái sang), Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Liên Minh. Ảnh: Hương Trà

Cùng với hoạt động văn nghệ, xã chú trọng sưu tầm, phục dựng, gìn giữ và giới thiệu các làn điệu dân ca, phong tục, lễ hội, di tích lịch sử cùng nét đẹp trong đời sống cộng đồng. Theo bà Nguyễn Thị Hải Yến, mục tiêu là để mỗi thôn trở thành không gian văn hóa, nơi người dân trực tiếp tham gia gìn giữ, sáng tạo và trao truyền những giá trị riêng cho thế hệ mai sau.

Cuộc thi mâm cỗ diễn ra ngày 21-11 có sự tham gia của 12 thôn. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Tinh thần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa ấy còn được thể hiện sinh động qua cuộc thi mâm cỗ với sự tham gia của 12 thôn. Mỗi đơn vị mang đến một mâm cỗ được chuẩn bị công phu, thể hiện sự khéo léo, sáng tạo trong chế biến, trình bày các món ăn mang đậm hương vị truyền thống. Không chỉ tạo không gian giao lưu, giới thiệu nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực địa phương, cuộc thi còn góp phần tôn vinh những phong tục, tập quán tốt đẹp, gắn kết cộng đồng và lan tỏa ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa quê hương.

Ban Tổ chức khuyến khích các đội sử dụng nông sản, thực phẩm và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Mỗi đội có tối đa 3 phút thuyết trình về chủ đề, nguyên liệu và ý nghĩa văn hóa của mâm cỗ.

Ban Tổ chức khuyến khích sử dụng nguyên liệu địa phương. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Ban giám khảo gồm 5 thành viên, chấm theo thang điểm 100 với 4 tiêu chí. Kết thúc, cuộc thi trao 12 giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

“Vũ điệu kết đoàn” với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và người dân. Ảnh: Hương Trà

Tinh thần đoàn kết và sự tham gia của người dân cũng được thể hiện qua chương trình nghệ thuật với chủ đề “Liên Minh - Mạch nguồn và Khát vọng”, tổ chức tối 20-11 tại Không gian văn hóa Đình Thọ Lão. Chương trình do UBND xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức, có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội, lãnh đạo xã qua các thời kỳ và đông đảo cán bộ, nhân dân.

Đại biểu Trung ương và xã Liên Minh trong chương trình nghệ thuật đặc biệt. Ảnh: Hương Trà

Chương trình giới thiệu các tiết mục ca múa nhạc ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống văn hóa và tinh thần đoàn kết. Điểm nhấn là màn đồng diễn “Vũ điệu kết đoàn” với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và người dân thuộc nhiều thế hệ. Dịp này, lãnh đạo Trung ương và thành phố trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; 12 cá nhân được trao Kỷ niệm chương.

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Minh nhấn mạnh ý nghĩa của việc gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống gắn với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo ông, đây cũng là dịp để địa phương nhìn lại kết quả các phong trào thi đua, củng cố tình làng nghĩa xóm và phát huy sức mạnh cộng đồng trong xây dựng quê hương.

Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Minh phát biểu tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: Hương Trà

Thông qua các hoạt động văn nghệ, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng, Liên Minh hướng tới phát huy vai trò chủ thể của người dân trong đời sống văn hóa ở cơ sở. Việc duy trì các hoạt động tại từng thôn sẽ góp phần đưa những giá trị truyền thống hiện diện thường xuyên trong sinh hoạt cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để người dân cùng gìn giữ và giới thiệu bản sắc địa phương.