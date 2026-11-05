'Liên minh những người sẵn sàng' chuyển từ lý thuyết sang thực tiễn về hỗ trợ Ukraine

Sau gần 2 năm họp bàn và tổ chức các hội nghị thượng đỉnh, "Liên minh những người sẵn sàng" gồm 36 quốc gia – do Anh và Pháp dẫn đầu – cuối cùng đã chuyển từ lý thuyết sang thực tiễn, Le Monde đưa tin.

Theo báo Pháp, chuỗi tập trận quân sự đầu tiên của liên minh này dự kiến sẽ bắt đầu tại Ba Lan từ ngày 9-22/11, với sự tham gia của khoảng 2.800 quân nhân từ 10 quốc gia, trong đó có Ukraine.

Mục tiêu chính của cuộc tập trận, mang tên "Koalicja" (tiếng Ba Lan nghĩa là "liên minh"), là kiểm tra khả năng của liên minh trong việc nhanh chóng triển khai lực lượng tới lãnh thổ Ukraine sau khi giao tranh ở đó kết thúc.

Lực lượng đa quốc gia Ukraine (MNF-U), vốn là cánh quân sự của "Liên minh những người sẵn sàng", sẽ được thử nghiệm về khả năng triển khai, bảo vệ và cung cấp hậu cần. Cuộc tập trận cũng đánh giá hệ thống chỉ huy - kiểm soát và khả năng các đơn vị khác nhau hoạt động như một lực lượng đa quốc gia thống nhất.

Đối với cuộc tập trận đầu tiên này, gần 2.800 binh sĩ từ 10 quốc gia dự kiến sẽ được triển khai tại khu vực giáp biên giới Ukraine. Ảnh: Türkiye Today

Với vai trò là một trong những bên dẫn dắt chính, Anh sẽ cử khoảng 300 quân nhân, bao gồm binh sĩ thuộc Lữ đoàn 7 của Lục quân Anh (biệt danh "Chuột sa mạc"), cùng máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia và máy bay tiếp nhiên liệu Voyager, tham gia tập trận.

Các máy bay này sẽ thực hiện các bài tập nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng không thương mại khi không phận Ukraine mở cửa trở lại.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đảm nhận vai trò thiết lập thành phần hải quân cho lực lượng này tại Istanbul; tại đó, các quân nhân sẽ thực hành rà phá thủy lôi trên biển để tạo điều kiện cho tàu thương mại quay trở lại các cảng của Ukraine một cách an toàn.

Các quốc gia khác tham gia bao gồm Bỉ, Đức, Estonia, Litva, Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển. Lực lượng Ukraine cũng sẽ tham gia.

Mỹ và NATO đã được thông báo về cuộc tập trận nhưng không tham gia trực tiếp. Vai trò của Washington trong các đảm bảo an ninh tương lai cho Ukraine vẫn chưa rõ ràng.

Theo tờ Le Monde, cuộc tập trận sẽ diễn ra mà không có sự phô diễn quy mô lớn của xe tăng hay tên lửa. Nhiệm vụ trọng tâm là đối phó với các mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV/drone), cũng như thực hành hệ thống chỉ huy và các quy trình hậu cần nhằm di chuyển quân đội và khí tài qua biên giới trên khắp châu Âu.

Việc chọn Ba Lan làm địa điểm không phải ngẫu nhiên. Quốc gia này có kinh nghiệm phong phú trong tổ chức các cuộc diễn tập tương tự, và từ đầu cuộc xung đột, các trung tâm huấn luyện cho Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã hoạt động trên lãnh thổ Ba Lan, bao gồm trong khuôn khổ sứ mệnh hỗ trợ quân sự của EU.

Bộ Quốc phòng Anh nhấn mạnh rằng lực lượng này sẽ chỉ tiến vào Ukraine sau khi xung đột chấm dứt và theo yêu cầu từ chính phủ Ukraine. Lực lượng này sẽ không thực hiện các hoạt động gìn giữ hòa bình hay giám sát lệnh ngừng bắn.

Lực lượng do Trung tướng quân đội Anh Tom Bateman chỉ huy, với trụ sở chính dự kiến sẽ được chuyển từ Paris đến London vào cuối năm nay.

"Đây không phải là một kế hoạch giả định, mà là một lực lượng thực sự, sẵn sàng hỗ trợ Ukraine ngay khi giao tranh dừng lại", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting khẳng định.

Cuộc tập trận đánh dấu bước chuyển quan trọng từ các cuộc thảo luận chính trị sang hành động thực tế của "Liên minh những người sẵn sàng", nhằm chuẩn bị cho giai đoạn hậu chiến và hỗ trợ xây dựng lại lực lượng vũ trang Ukraine.

Trước đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz được cho là đã mời các thành viên của "Liên minh những người sẵn sàng" nhóm họp tại Berlin vào tháng 11 để điều phối hỗ trợ tiếp theo cho Ukraine.

Việc tổ chức cuộc diễn tập đầu tiên này thể hiện quyết tâm của nhóm 36 quốc gia trong việc xây dựng một cơ chế hỗ trợ cụ thể, sẵn sàng triển khai khi điều kiện cho phép, đồng thời khẳng định cam kết dài hạn với an ninh Ukraine thời hậu chiến.

Minh Đức (Theo UATV, NV Ukraine)