Liên minh Mecca triển khai lực lượng đến Saudi Arabia

Lực lượng Houthi phóng tên lửa nhằm vào thành phố Mocha, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN phát

Quyết định được đưa ra tại cuộc họp khẩn của Ủy ban Chính trị và Quốc phòng chiến lược tại Riyadh ngày 5-10. Theo tuyên bố chung, các bên sẽ “lập tức triển khai trên thực tế” các cam kết phòng thủ, đồng thời đẩy nhanh việc điều động lực lượng và năng lực quân sự theo các cơ chế đã được phê duyệt.

Số lượng binh sĩ và thời gian triển khai chưa được công bố, song động thái này nhằm tăng cường khả năng phối hợp và trạng thái sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa nhằm vào Saudi Arabia. 3 nước cũng lên án các cuộc tấn công nhằm vào Mecca, Medina và cơ sở hạ tầng dân sự.

Liên minh đồng thời bổ nhiệm Trung tướng Pakistan đã nghỉ hưu Nauman Mahmood làm Tổng Thư ký đầu tiên, thiết lập bộ máy điều phối thường trực cho cơ chế phòng thủ mới.

Hiệp ước phòng thủ chung Mecca được ký ngày 7-8 giữa 3 nước, với điều khoản cốt lõi coi một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên là nhằm vào toàn bộ liên minh. Cấu trúc này kết hợp nguồn lực tài chính và vị thế năng lượng của Saudi Arabia, năng lực công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ và sức mạnh quân sự của Pakistan.

Giới quan sát cho rằng việc kích hoạt phòng thủ tập thể cho thấy các cường quốc khu vực đang thúc đẩy tự chủ chiến lược, đồng thời có thể tạo thêm biến số trong cấu trúc an ninh Trung Đông, nhất là khi xung đột tại Yemen và căng thẳng liên quan Iran chưa hạ nhiệt.