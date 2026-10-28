Liên minh Mecca tìm cách giảm căng thẳng ở Trung Đông

Người dân nghỉ đêm tại một nhà ga tàu điện khi chuông báo động được kích hoạt trên khắp Israel. (Ảnh minh họa: THX)

Tại cuộc gặp, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nêu rõ, Tehran ủng hộ mọi thỏa thuận góp phần tăng cường đoàn kết giữa các quốc gia Hồi giáo, đồng thời thúc đẩy an ninh và phát triển khu vực.

Ông nhấn mạnh các quốc gia Hồi giáo cần đoàn kết trước những mối đe dọa nhằm vào người dân khu vực. Theo Bộ Ngoại giao Saudi Arabia, cuộc gặp nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa các bên trong cuộc khủng hoảng hiện nay, khuyến khích đối thoại và các giải pháp ngoại giao.

Ngày 26/10, phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran sau cuộc họp tại Tehran với đại diện Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, ông Ali Bagheri Kani, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh quốc tế cho biết, Mỹ phải đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện do Tehran đưa ra trước khi hai bên có thể xem xét bước vào một giai đoạn đàm phán mới. Nội dung cụ thể của 7 điều kiện hiện chưa được công bố.