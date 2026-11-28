Ngày 7/8/2026, tại thành phố Mecca, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (giữa, phía trước) cùng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ký hiệp định phòng thủ giữa ba nước. Ảnh: AA/TTXVN phát

Theo kênh Al Jazeera, tuyên bố liên quan được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban Chính trị và Quốc phòng Chiến lược (SPDC) của các nước thành viên Hiệp ước Phòng thủ Mecca tại thủ đô Islamabad của Pakistan hôm 27/11.

Ba nước đã ký Thỏa thuận Phòng thủ chung Mecca vào ngày 7/8, theo đó một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một thành viên được coi là cuộc tấn công nhằm vào cả ba nước. Ủy ban này bao gồm các bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng cùng những quan chức quân sự cấp cao của ba nước.

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar đã gửi lời cảm ơn tới các quan chức tham dự sau cuộc họp kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi.

Ông Dar nói với các phóng viên rằng: "Cuộc họp SPDC đã xem xét những diễn biến của tình hình an ninh khu vực và tái khẳng định quyết tâm của ba nước tiếp tục phối hợp hành động vì hòa bình, an ninh và ổn định khu vực".

Ông Dar tuyên bố: "Ba bên tái khẳng định sự lên án mạnh mẽ đối với các cuộc tấn công liên tiếp và tàn bạo của lực lượng Houthi nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự tại Vương quốc Saudi Arabia".

Theo ông Dar, "ba bên tái khẳng định quyết tâm chung trong việc tiếp tục và tăng cường các nỗ lực hỗ trợ vương quốc bảo vệ an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với các điều khoản về phòng thủ tập thể trong Thỏa thuận Phòng thủ chung Mecca".

Cuộc đàm phán cấp cao diễn ra trong bối cảnh Saudi Arabia tiếp tục đối mặt với các cuộc tấn công của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn. Lực lượng này đã nhiều lần tấn công các thành phố, cơ sở dầu mỏ và hoạt động vận tải biển của Saudi Arabia kể từ khi giao tranh tại Yemen leo thang hồi tháng 7.

Theo giới chức Saudi Arabia, ít nhất 26 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nghi do Houthi thực hiện tại Saudi Arabia kể từ ngày 23/9. Trong số này, 23 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào các sân bay.

Các cuộc tấn công này được dự báo là nội dung ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự hôm 27/11, song không có thông tin chi tiết nào về các biện pháp cụ thể được công bố.

Tại cuộc họp khẩn cấp của các nước thành viên Liên minh Mecca tại Riyadh ngày 5/10, ủy ban đã nhất trí cung cấp lực lượng và năng lực quân sự, đồng thời bảo đảm triển khai nhanh chóng các lực lượng và năng lực này tại Saudi Arabia.

Pakistan trước đó đã cam kết bảo vệ lãnh thổ Saudi Arabia, đồng thời loại trừ khả năng tấn công lực lượng Houthi bên trong lãnh thổ Yemen.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cũng nói với truyền thông nước này hồi tuần trước rằng chính sách hiện nay của Ankara hướng tới việc bảo vệ Saudi Arabia.

Ông Fidan nói: "Chưa có quyết định nào về việc triển khai binh sĩ bên trong lãnh thổ Yemen. Tuy nhiên, sự hỗ trợ cần thiết đang được cung cấp để bảo vệ Saudi Arabia".

Ông Dar cho biết các cuộc thảo luận hôm 27/11 cũng tập trung vào việc triển khai những quyết định được đưa ra tại các cuộc họp trước đây của liên minh, cũng như thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Ông Dar nói: "Các bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, phát triển công nghệ chung, huấn luyện và xây dựng năng lực, nhằm nâng cao năng lực tập thể và sự gắn kết giữa các lực lượng vũ trang của ba nước, qua đó giải quyết những mối quan ngại chung về an ninh và đóng góp vào hòa bình, an ninh khu vực".

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Fidan cho biết sự liên kết như vậy là trọng tâm trong chiến lược của hiệp ước.

Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời ông Fidan sau cuộc họp cho biết: "Mục tiêu lớn nhất của liên minh này là để các quốc gia thành viên tập hợp năng lực của mình - không chỉ năng lực quân sự mà cả năng lực công nghiệp quốc phòng - nhằm tạo ra sức mạnh lớn hơn, có tầm ảnh hưởng lớn hơn và đóng góp nhiều hơn cho hòa bình và ổn định".

Ông Fidan cũng cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Iran đã được đưa ra thảo luận, đồng thời một số quyết định về nguyên tắc đã được thông qua liên quan đến lộ trình dành cho các quốc gia khác mong muốn trở thành thành viên của liên minh.

Một số quốc gia trong khu vực đã bày tỏ quan tâm đến việc gia nhập hiệp ước. Trong một cuộc phỏng vấn với Al Jazeera hồi tháng 8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Ai Cập có thể gia nhập hiệp ước này.

Bangladesh cũng tuyên bố đang tích cực xem xét việc tham gia thỏa thuận, trong khi Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani hồi tháng trước cho biết Damascus đang cân nhắc khả năng gia nhập liên minh Mecca.