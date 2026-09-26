Liên minh Mecca họp khẩn khi Houthi liên tục tấn công Ảrập Xêút

Theo Al Jazeera, lãnh đạo quân đội Ảrập Xêút, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/9 đã nhóm họp tại Riyadh để bàn về các biện pháp hỗ trợ Ảrập Xêút đối phó với Houthi theo khuôn khổ Hiệp ước phòng thủ chung Mecca.

"Tổng Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Pakistan Asim Munir, Tổng Tham mưu trưởng Ảrập Xêút Fayyad al-Ruwaili và Tổng Tham mưu trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Selcuk Bayraktaroglu đã tham dự cuộc họp nhằm xem xét những mối đe dọa mà Riyadh đang phải đối mặt. Các bên tham dự đã tái khẳng định cam kết đối với phòng thủ tập thể, nhấn mạnh quyết tâm của ba nước trong việc bảo vệ an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ảrập Xêút", Bộ Quốc phòng Ảrập Xêút cho biết.

Lãnh đạo Ảrập Xêút, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết hiệp ước Mecca vào tháng 8/2026. Ảnh: X@kbsalsaud

Về phía Pakistan, giới chức quân đội nước này khẳng định các bên tham dự cuộc họp đã "thảo luận về việc chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp quân sự, đồng thời cam kết thực hiện hiệu quả Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca".

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố có thể hỗ trợ đáp ứng các nhu cầu quân sự của Ảrập Xêút, đặc biệt về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, giới chức Ankara thừa nhận rằng mọi sự hỗ trợ ở giai đoạn này sẽ diễn ra trên cơ sở song phương và tinh thần liên minh, do hiệp định phòng thủ chung vẫn chưa được Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn.

Hiệp ước phòng thủ chung Mecca được Thổ Nhĩ Kỳ, Ảrập Xêút và Pakistan ký kết vào tháng 8, bao gồm điều khoản tương tự Điều 5 của NATO khi quy định rõ bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một trong 3 nước "sẽ được coi là cuộc tấn công nhắm vào tất cả các bên và dẫn tới phản ứng tập thể".

Trong những ngày qua, Houthi đã liên tục tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ảrập Xêút, buộc chính quyền Riyadh phải ban hành cảnh báo khẩn cấp tại một số khu vực.