Liên minh Mecca họp khẩn, cam kết phòng thủ tập thể, bàn cách ứng phó với lực lượng Houthi

Lãnh đạo Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết hiệp ước Mecca vào tháng 8/2026. (Nguồn: X@kbsalsaud)

Tổng Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Pakistan Asim Munir, Tổng Tham mưu trưởng Saudi Arabia Fayyad al-Ruwaili và Tổng Tham mưu trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Selcuk Bayraktaroglu đã tham dự cuộc họp tại Riyadh. Các bên thảo luận về những mối đe dọa đối với Saudi Arabia, đồng thời tái khẳng định cam kết về phòng thủ tập thể, an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết ba nước nhất trí tăng cường hợp tác quân sự và tình báo, đồng thời thúc đẩy tích hợp năng lực phòng thủ theo Hiệp định Phòng thủ chung Mecca.

Trước đó, Pakistan nhiều lần khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Saudi Arabia theo thỏa thuận. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif từng tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia có thể khiến hiệp định được kích hoạt.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Saudi Arabia về quân sự, đặc biệt ở khía cạnh kỹ thuật. Tuy nhiên, Ankara vẫn thận trọng về mức độ can dự trực tiếp vào cuộc xung đột Yemen.

Hiệp định Phòng thủ chung Mecca được Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ký ngày 7/8. Thỏa thuận quy định một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ thành viên nào sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào cả ba nước.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào Saudi Arabia, trong đó có các mục tiêu dân sự và cơ sở năng lượng. Ngày 25/9, Al Jazeera đưa tin Saudi Arabia và các đồng minh đang tăng cường phối hợp để ứng phó với các cuộc tấn công này.