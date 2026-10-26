Liên minh Mecca có động thái mới với Iran sau khi kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể

Ngày 7/8/2026, tại thành phố Mecca, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (giữa, phía trước) cùng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ký hiệp định phòng thủ giữa ba nước. Ảnh: AA/TTXVN phát

Một quan chức cấp cao Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Khalid bin Salman, Tư lệnh Lục quân Pakistan, Đại tướng Asim Munir, và Giám đốc tình báo Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin sẽ tham gia một cuộc họp chung tại Tehran.

Hãng thông tấn bán chính chức Mehr của Iran ngày 26/10 dẫn thông tin từ Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Bagheri Kani cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Khalid bin Salman, Tư lệnh Quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, và Giám đốc Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin sẽ tham gia một cuộc họp chung trong chuyến thăm Tehran.

Theo ông Bagheri, trong cuộc gặp với Thiếu tướng Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Thống chế Asim Munir đã thông báo quyết định của các quan chức cấp cao Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan về việc đến Tehran, gặp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran và tổ chức một cuộc họp chung.

Ông Bagheri cho biết cả ba nước tham dự cuộc họp, cùng với Iran, có thể thực hiện một bước đi hiệu quả hướng tới xây dựng nền an ninh khu vực dựa trên nội lực, thông qua việc vận dụng kinh nghiệm thành công của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong bảo đảm an ninh quốc gia trong cuộc chiến tranh áp đặt lần thứ ba.

Xe tải được cho là vận chuyển thiết bị quân sự từ Saudi Arabia tới căn cứ quân sự Al-Wadiah ở tỉnh Hadramout, Yemen bốc cháy sau khi trúng tên lửa của lực lượng Houthi, ngày 7/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Liên quan tới cuộc gặp này, hãng tin Reuters ngày 26/10 dẫn hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết thêm rằng các cuộc đàm phán dự kiến sẽ là cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa Iran và toàn bộ thành viên của ba nước thành viên Liên minh Mecca kể từ khi Saudi Arabia hứng chịu những cuộc tấn công ngày càng gia tăng từ lực lượng Houthi ở Yemen, vốn liên kết với Iran.

Ông Munir đã thăm Tehran tuần trước và gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng các quan chức cấp cao khác. Theo truyền thông Iran, trong chuyến thăm, các quan chức nước này nói với ông Munir rằng sẽ không có đàm phán với Washington cho đến khi những yêu cầu của Tehran được đáp ứng.

Pakistan là một bên trung gian quan trọng giữa Mỹ và Iran. Những nỗ lực hòa giải trước đó đã giúp đạt được một thỏa thuận hòa bình tạm thời vào tháng 6, nhưng thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ khi giao tranh giữa Iran và Mỹ tái diễn vài tuần sau đó.

Saudi Arabia đã đánh chặn thêm một đợt tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) hôm 25/10, trong khi giao tranh với Houthi tiếp tục không có dấu hiệu giảm bớt.

Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Saudi Arabia và Houthi gia tăng mạnh khi những cuộc tấn công của Houthi ngày càng trở thành yếu tố gây bất ổn trong chiến dịch tiến công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, biến Saudi Arabia, đồng minh của Mỹ, thành một điểm gây sức ép trong cuộc chiến rộng lớn hơn.

Diễn biến an ninh mới cũng xuất hiện đúng thời điểm Saudi Arabia cùng Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan bắt đầu đưa cơ chế phòng thủ tập thể trong khuôn khổ Liên minh Mecca vào thực tế.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Saudi Arabia nhằm vào sân bay quốc tế Sanaa tại thủ đô Sanaa, Yemen, nơi lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát, ngày 13/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vào hôm 5/10, Ủy ban Chính trị và Quốc phòng Chiến lược của Liên minh Phòng thủ Mecca đã họp khẩn cấp tại Riyadh để thảo luận những diễn biến an ninh đang đe dọa Vương quốc này và đưa hiệp ước phòng thủ ký ngày 7/8 vào triển khai trên thực tế.

Tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp cho biết: "Ủy ban quyết định ngay lập tức chuyển sang triển khai trên thực tế các cam kết phòng thủ tập thể", đồng thời nói thêm rằng các lực lượng sẽ được triển khai theo những cơ chế đã được phê duyệt và phù hợp với pháp luật của từng quốc gia nhằm tăng cường khả năng phối hợp quân sự.

Theo tuyên bố, các bộ trưởng nhất trí "thực hiện những biện pháp cần thiết để cung cấp các lực lượng và năng lực quân sự đã được thống nhất, đồng thời bảo đảm việc triển khai nhanh chóng các lực lượng và năng lực này tới Vương quốc Saudi Arabia".

Số lượng binh sĩ cụ thể và thời gian triển khai không được công bố, mặc dù việc triển khai nhằm tăng cường trạng thái sẵn sàng và năng lực tập thể trong việc đối phó với các mối đe dọa.

Ba nước "lên án mạnh mẽ nhất âm mưu nhằm vào" Mecca và Medina, cùng với các cuộc tấn công đang tiếp diễn nhằm vào những thành phố khác và cơ sở hạ tầng dân sự của Saudi Arabia.

Trong cuộc họp, ủy ban đã bổ nhiệm Trung tướng Pakistan đã nghỉ hưu Nauman Mahmood làm Tổng Thư ký đầu tiên của liên minh với nhiệm kỳ ba năm, qua đó thiết lập vị trí lãnh đạo thường trực đầu tiên trong khuôn khổ phòng thủ mới được hình thành này.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức cho thấy quyết định kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể của Liên minh Mecca là phản ứng trực tiếp đối với các cuộc tấn công mà Houthi tuyên bố tiến hành.