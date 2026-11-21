Những tướng được tăng sức mạnh

Annie

Riot cho biết Annie đã hơi yếu với người chơi phổ thông một thời gian, nên muốn tiếp thêm hỏa lực và hỗ trợ lối lên đồ Tibbers thiêu đốt của cô bé.

R – Triệu Hồi: Tibbers – Máu Tibbers: 1.150 - 3.500 (tăng theo cấp tướng) 50% SMPT ⟶ 1.275 - 4.000 (tăng theo cấp tướng) 50% SMPT 150% máu cộng thêm.

R – Triệu Hồi: Tibbers – Sát thương mỗi giây của hào quang Tibbers: 8 / 12 / 16 4% SMPT ⟶ 10 / 15 / 20 4% SMPT.

R – Triệu Hồi: Tibbers – Sức mạnh công kích của Tibbers: 30 / 45 / 60 10% SMPT ⟶ 30 / 50 / 70 10% SMPT.

Azir

Riot vẫn đang theo dõi màn thể hiện của Azir khi hắn chuyển từ ngọc Sẵn Sàng Tấn Công sang Nhịp Độ Chết Người. Đợt tăng sức mạnh ở bản 26.21 cho kết quả thấp hơn kỳ vọng, nên hắn tiếp tục được ưu đãi. Lưu ý, việc tăng tầm đánh không ảnh hưởng đến tầm đánh khi có lính cát, chỉ áp dụng khi Azir tự dùng đòn đánh thường.

Tầm đánh: 525 ⟶ 550.

W – Trỗi Dậy! – Tỉ lệ trên đòn đánh / sức mạnh công kích: 50% ⟶ 67%.

Bard

Bard khá yếu sau các đợt giảm sức mạnh nhắm vào đấu trường chuyên nghiệp hồi đầu năm, và đã thôi hẳn việc lên SMPT. Riot tăng nhẹ sát thương cơ bản và tỉ lệ sức mạnh phép thuật cho Q của ông.

Q – Mắt Xích Không Gian – Sát thương: 80 / 120 / 160 / 200 / 240 80% SMPT ⟶ 80 / 125 / 170 / 215 / 260 100% SMPT.

Ezreal

Ezreal thể hiện dưới mức kỳ vọng ở hầu hết các bậc xếp hạng suốt năm nay, dù vẫn mạnh trong meta đấu trường chuyên nghiệp. Khi mùa giải chuyên nghiệp đã kết thúc, Riot tăng sức mạnh để hắn thành công hơn trong các trận thông thường.

W – Tinh Hoa Tuôn Chảy – Sát thương: 80 / 135 / 190 / 245 / 300 100% SMCK cộng thêm 90% SMPT ⟶ 80 / 135 / 190 / 245 / 300 115% SMCK cộng thêm 100% SMPT.

R – Cung Ánh Sáng – Sát thương lên tướng: 350 / 550 / 750 100% SMCK cộng thêm 110% SMPT ⟶ 350 / 600 / 850 110% SMCK cộng thêm 120% SMPT.

Galio

Galio dạo này hơi yếu. Riot nhân dịp này tăng sức mạnh, nhất là để hỗ trợ các lối lên đồ đấu sĩ phép yếu thế thay vì chỉ hướng xây dựng nặng về SMPT hiện tại.

W – Lá Chắn Durand – Lượng lá chắn (cũng ảnh hưởng đến R): 7,5 / 9 / 10,5 / 12 / 13,5% máu tối đa ⟶ 8 / 11 / 14 / 17 / 20% máu tối đa.

Gnar

Giống Ezreal, Gnar là lựa chọn hàng đầu của các tuyển thủ nhưng không thể hiện tốt như vậy ở các nhóm trình độ còn lại, nên cú quăng của cậu được tăng sức mạnh.

Q – Ném Boomerang / Ném Đá – Sát thương dạng tí nị: 5 / 45 / 85 / 125 / 165 125% SMCK ⟶ 5 / 45 / 85 / 125 / 165 135% SMCK.

Q – Ném Boomerang / Ném Đá – Sát thương dạng khổng lồ: 45 / 90 / 135 / 180 / 225 140% SMCK ⟶ 45 / 90 / 135 / 180 / 225 150% SMCK.

K’Sante

K’Sante cũng quen mặt ở đấu trường chuyên nghiệp tại CKTG nhưng không hiệu quả đến thế với người chơi khác, nhất là về cuối trận khi anh trở nên đuối sức hơn so với hầu hết các tướng đỡ đòn.

W – Mở Đường – Năng lượng: 45 / 50 / 55 / 60 / 65 ⟶ 45.

W – Mở Đường – Sát thương cơ bản: 45 / 75 / 105 / 135 / 165 ⟶ 45 / 85 / 125 / 165 / 205.

W – Mở Đường – Mức tăng sát thương theo thời gian tụ lực khi chơi khô máu: 10 / 27,5 / 45 / 62,5 / 80% sát thương ⟶ 10 / 26,25 / 42,5 / 58,75 / 75% sát thương.

Mel

Riot cho rằng đợt làm lại Mel đi đúng hướng: tăng sức mạnh vừa phải mà không ảnh hưởng đến tỉ lệ cấm. Cô vẫn hơi yếu hơn một tướng tiêu chuẩn và có thể cần thêm hỏa lực, nên Q và W được tăng thêm.

Q – Quang Xạ Rực Rỡ – Sát thương tia đạn tiếp theo: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 8% SMPT ⟶ 6 / 11 / 16 / 21 / 26 9% SMPT.

Q – Quang Xạ Rực Rỡ – Sát thương tối đa: 85 / 120 / 165 / 220 / 285 65 / 73 / 81 / 89 / 97% SMPT ⟶ 90 / 126 / 172 / 228 / 294 70 / 79 / 88 / 97 / 106% SMPT.

W – Phản Quang Chiết Kính – Lá chắn: 50 / 80 / 110 / 140 / 170 50% SMPT ⟶ 50 / 90 / 130 / 170 / 210 50% SMPT.

W – Phản Quang Chiết Kính – Phục hận: 35 / 40 / 45 / 50 / 55 10% SMPT ⟶ 35 / 45 / 55 / 65 / 75 10% SMPT.

Vi

Khi mùa giải chuyên nghiệp đã kết thúc, Riot muốn tiếp thêm sức mạnh cho Vi để cải thiện chỉ số của cô ở phần còn lại của bậc thang xếp hạng.

E – Cú Đấm Xuyên Thấu – Sát thương: 10 / 30 / 50 / 70 / 90 110% SMCK 100% SMPT ⟶ 10 / 35 / 60 / 85 / 110 110% SMCK 100% SMPT.

Những tướng bị giảm sức mạnh

Syndra

Khả năng làm choáng của Syndra hơi quá sẵn dùng, nên Riot khiến nó tốn năng lượng hơn và hồi chiêu lâu hơn ở đầu trận. Các thay đổi cũng nhằm tránh đẩy cô phụ thuộc thêm vào lối lên đồ nhiều điểm hồi kỹ năng, đồng thời hạn chế việc né đầu tư vào năng lượng.

E – Quét Tan Kẻ Yếu – Năng lượng tiêu hao: 50 ⟶ 60.

E – Quét Tan Kẻ Yếu – Hồi chiêu: 15 ⟶ 17 / 16,5 / 16 / 15,5 / 15.

LeBlanc

Sát thương của LeBlanc đang hơi quá cao, nhất là ở chiêu Q rất đáng tin cậy. Riot giảm tỉ lệ sức mạnh để cô bớt áp đảo, đặc biệt khi đang lăn cầu tuyết.

Q – Ấn Ác Ý – Tỉ lệ sức mạnh phép thuật (ban đầu và khi đặt dấu ấn): 40% SMPT ⟶ 35% SMPT.

Master Yi

Riot đã theo dõi Master Yi qua vài bản cập nhật, khi các đợt tăng sức mạnh, cơ chế hoàn hồi chiêu Q, điều chỉnh chất lượng trải nghiệm và meta đi rừng dần ổn định. Hắn vẫn hơi mạnh, nên bị giảm nhẹ theo cách chủ yếu tác động đến lối lên đồ chí mạng, vốn đã thành lối chơi chủ đạo, thay vì lối lên đồ hiệu ứng trên đòn đánh.

Q – Tuyệt Kỹ Alpha – Sát thương: 20 / 40 / 60 / 80 / 100 70% SMCK ⟶ 20 / 40 / 60 / 80 / 100 60% SMCK.

Q – Tuyệt Kỹ Alpha – Sát thương tối đa lên một mục tiêu: 35 / 70 / 105 / 140 / 175 122,5% SMCK ⟶ 35 / 70 / 105 / 140 / 175 105% SMCK. Kỹ năng này vẫn có thể chí mạng để gây thêm sát thương.

Trang bị bị giảm sức mạnh

Kiếm Điện Phong

Kiếm Điện Phong đã hơi quá áp đảo trong vai trò trang bị sát lực, vừa để lao vào tất tay vừa để cấu rỉa. Sức mạnh tất tay quan trọng với sát thủ hơn là lượng cấu rỉa thuần, nên sát thương kích hoạt của trang bị bị giảm.

Nội tại duy nhất Thiên Đường – Sát thương cộng thêm: 9% || 7% máu hiện tại của mục tiêu ⟶ 8% || 6% máu hiện tại của mục tiêu.

Lỗi tính toán nhỏ

Vel’Koz

Riot cho biết đã tính nhầm một chút trong phép toán của Vel’Koz. Việc này không ảnh hưởng thực tế đến mức sức mạnh của hắn.

R – Tia Phân Hủy Sự Sống – Tổng sát thương: 450 / 700 / 925 ⟶ 450 / 700 / 950.