Liên minh HTX Việt Nam và Thời báo Nông nghiệp Nhật Bản tăng cường kết nối và hợp tác

Từ trao đổi kinh nghiệm phát triển nông nghiệp đến đề xuất xây dựng chuyên mục thông tin chung, nền tảng dữ liệu HTX và tổ chức Diễn đàn Việt Nam – Nhật Bản, hai bên cùng hướng tới việc phát huy thế mạnh của mỗi tổ chức, thúc đẩy kết nối và tạo thêm cơ hội hợp tác cho HTX hai nước.

Tham dự buổi làm việc, phía Liên minh HTX Việt Nam có Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh doanh Hà Linh cùng đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn. Phía Thời báo Nông nghiệp Nhật Bản có ông Takanori Okabe, Giám đốc Ban Giải pháp Đổi mới sáng tạo về Thực phẩm và Nông nghiệp, cùng đại diện các bộ phận chuyên môn.

Trong không khí trao đổi cởi mở, hai bên chia sẻ về hoạt động của hệ thống HTX, vai trò của báo chí trong phát triển nông nghiệp và khả năng phối hợp triển khai những sáng kiến phục vụ cộng đồng HTX tại Việt Nam và Nhật Bản.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đánh giá cao ý nghĩa của việc tăng cường kết nối, trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và kinh tế tập thể của hai nước.

Theo Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân, Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất nông nghiệp, phát triển HTX và ứng dụng khoa học công nghệ, trong khi Việt Nam có khu vực kinh tế tập thể đang phát triển với nhu cầu ngày càng lớn về thông tin, quản trị và chuyển đổi số. Đây là những cơ sở để hai bên tìm kiếm các hình thức hợp tác phù hợp, phát huy lợi thế và đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Một trong những nội dung được Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đề xuất là phối hợp giữa Thời báo Nông nghiệp Nhật Bản và Tạp chí Kinh doanh xây dựng chuyên mục thông tin chung về nông nghiệp, kinh tế tập thể và HTX hai nước. Chuyên mục sẽ là kênh chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình hoạt động hiệu quả, cách làm sáng tạo và những thành tựu nổi bật, qua đó tăng cường hiểu biết, kết nối giữa cộng đồng HTX Việt Nam và Nhật Bản.

Chia sẻ từ phía Nhật Bản, ông Takanori Okabe nhận định Việt Nam và Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng về sản xuất nông nghiệp cũng như mô hình phát triển HTX. Những điểm tương đồng này tạo điều kiện thuận lợi để hai bên trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm các nội dung hợp tác có tính ứng dụng.

Ông Takanori Okabe (ở giữa), Giám đốc Ban Giải pháp Đổi mới sáng tạo về Thực phẩm và Nông nghiệp, Thời báo Nông nghiệp Nhật Bản phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Takanori Okabe cho biết, trong hoạt động báo chí, Thời báo Nông nghiệp Nhật Bản chú trọng việc đưa phóng viên trực tiếp đến các vùng sản xuất, tìm hiểu thực tế hoạt động của HTX và người nông dân. Cách tiếp cận này giúp thông tin phản ánh sát thực tiễn, đồng thời tạo sự gắn kết giữa cơ quan báo chí với cộng đồng nông nghiệp.

Tại buổi làm việc, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh doanh Hà Linh giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của Tạp chí. Với vai trò là cơ quan báo chí gắn với hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, Tạp chí Kinh doanh tập trung phản ánh hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, HTX, doanh nghiệp và các vấn đề kinh tế – xã hội; đồng thời giới thiệu mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến và thông tin về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể.

Trên cơ sở những lĩnh vực cùng quan tâm, Tổng Biên tập Hà Linh đề xuất mở rộng hợp tác từ trao đổi thông tin báo chí sang các hoạt động hỗ trợ phát triển HTX, đặc biệt trong xây dựng dữ liệu và chuyển đổi số.

Tổng Biên tập Tạp chí Kinh doanh Hà Linh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đó, hai bên có thể nghiên cứu xây dựng nền tảng dữ liệu về HTX, kết hợp thông tin, kinh nghiệm và phương thức chuẩn hóa dữ liệu của Nhật Bản với nhu cầu kết nối, khai thác thông tin của khu vực HTX Việt Nam. Nếu được triển khai, nền tảng này có thể hỗ trợ các HTX tiếp cận thông tin, giới thiệu năng lực sản xuất, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Tạp chí Kinh doanh đề xuất phối hợp với Thời báo Nông nghiệp Nhật Bản kết nối các chuyên gia, tổ chức và đối tác công nghệ Nhật Bản nhằm trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu giải pháp phù hợp với điều kiện hoạt động của HTX Việt Nam.

Một hướng hợp tác khác được đưa ra là nghiên cứu tổ chức Diễn đàn Việt Nam – Nhật Bản, tạo không gian kết nối giữa các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, doanh nghiệp và HTX hai nước. Diễn đàn được kỳ vọng góp phần thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển dữ liệu và chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể.

Đáp lại những đề xuất hợp tác, đại diện Thời báo Nông nghiệp Nhật Bản bày tỏ sự sẵn sàng phối hợp, tăng cường trao đổi thông tin và tạo điều kiện để các đoàn công tác Việt Nam tìm hiểu thực tế tại Nhật Bản. Các nội dung được phía Nhật Bản chia sẻ gồm giới thiệu mô hình HTX, kinh nghiệm ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp và thúc đẩy hoạt động giao lưu giữa những người làm nông nghiệp trẻ của hai nước.

Buổi gặp gỡ nhằm tăng cường sự hiểu biết và mở ra những hướng kết nối giữa Liên minh HTX Việt Nam, Tạp chí Kinh doanh và Thời báo Nông nghiệp Nhật Bản trong thời gian tới

Từ những kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ đến các sáng kiến hợp tác cụ thể, cuộc gặp cho thấy khả năng kết nối giữa hệ thống HTX Việt Nam với mạng lưới thông tin, kinh nghiệm và đối tác trong lĩnh vực nông nghiệp của Nhật Bản.

Các nội dung trao đổi là cơ sở để Liên minh HTX Việt Nam, Tạp chí Kinh doanh và Thời báo Nông nghiệp Nhật Bản tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa những hướng phối hợp phù hợp trong thời gian tới, hướng tới hợp tác lâu dài, thiết thực và cùng có lợi.