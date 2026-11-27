Ngày 26/11/2026, Liên minh HTX Việt Nam ban hành Thông báo số 1917/TB-LMHTXVN về việc tạm lùi thời gian tổ chức kỳ thi tuyển dụng người làm việc vào biên chế năm 2026.

Trước đó, ngày 12/10/2026, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đã ban hành Thông báo số 1649/TB-LMHTXVN về tuyển dụng người làm việc vào biên chế theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 13/10 đến hết ngày 11/11/2026.

Việc tạm lùi thời gian tổ chức kỳ thi nhằm thực hiện chủ trương của cấp có thẩm quyền về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Thời gian tổ chức kỳ thi và các thông tin liên quan sẽ được Liên minh HTX Việt Nam thông báo cụ thể sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Liên minh HTX Việt Nam đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thí sinh đã đăng ký dự tuyển phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện.

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