Liên minh HTX Việt Nam khảo sát mô hình HTX do phụ nữ lãnh đạo, quản lý tại Thọ Sơn

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khảo sát mô hình hợp tác xã do phụ nữ lãnh đạo, quản lý tại Hợp tác xã nông nghiệp Điều hữu cơ Trảng cỏ Bù Lạch, xã Thọ Sơn. Ảnh: Quang Minh

Buổi làm việc nhằm khảo sát thực tế, đánh giá năng lực quản trị, hoạt động sản xuất, kinh doanh và vai trò của phụ nữ trong HTX, qua đó xây dựng mô hình HTX điểm do phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý tại thành phố Đồng Nai.

Báo cáo với đoàn, bà Thị Khưi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX cho biết, đơn vị hiện có 220 thành viên, trong đó 165 thành viên nữ, chiếm 75%. Diện tích điều sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ đạt 1.200ha. Năm 2025, HTX xuất khẩu 460 tấn hạt điều thô; năm 2026, sản lượng xuất khẩu vượt 500 tấn, mang lại lợi nhuận trên 20 tỷ đồng.

Bên cạnh cây điều, HTX phát triển mô hình trồng xen rau nhíp dưới tán điều trên diện tích 200ha, trong đó 20ha đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Sản lượng rau nhíp đạt 12 tấn/năm, mang lại doanh thu hơn 700 triệu đồng. HTX cũng đang triển khai trồng xen cà phê dưới tán điều trên diện tích 600ha, góp phần đa dạng hóa sản xuất, nâng cao thu nhập cho thành viên.

Qua khảo sát, đoàn công tác ghi nhận một số khó khăn của HTX như: thiếu thiết bị cơ giới hóa trong sản xuất; khu vực sơ chế và đóng gói rau nhíp xuống cấp; hạn chế về xây dựng thương hiệu, tiếp thị số và thương mại điện tử. HTX đề xuất gói hỗ trợ khoảng 300 triệu đồng để cơ giới hóa sản xuất, nâng cấp hạ tầng sơ chế, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường và đào tạo kỹ năng số cho thành viên nữ.

Bà Nguyễn Thị Hoài Linh, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Minh

Bà Nguyễn Thị Hoài Linh đánh giá cao nỗ lực đổi mới, phát huy nội lực của HTX và vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong quản trị, điều hành. Đoàn công tác ghi nhận các đề xuất làm cơ sở xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển mô hình HTX do phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý.

Đoàn công tác của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thăm, tìm hiểu sản phẩm rau nhíp của Hợp tác xã nông nghiệp Điều hữu cơ Bù Lạch, xã Thọ Sơn. Ảnh: Quang Minh