Liên minh HTX TP. Hà Nội biểu dương 215 tập thể, cá nhân trong phong trào 'Người tốt, việc tốt'

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, hưởng ứng phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt” năm 2026 do Liên minh HTX TP. Hà Nội phát động, các đơn vị thành viên đã chủ động lồng ghép nội dung thi đua vào các buổi sinh hoạt chuyên đề, đại hội thành viên và hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Từ đó, phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, gắn chặt với nhiệm vụ nâng cao hiệu quả dịch vụ, hỗ trợ thành viên và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Thông qua phong trào, các HTX, Quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp HTX đã phát hiện và giới thiệu 58 gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu. Các điển hình ngày càng đa dạng, không chỉ giỏi trong quản trị, phát triển sản xuất mà còn tích cực trong ứng dụng công nghệ số, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, chăm lo cho người yếu thế và gìn giữ ngành nghề truyền thống.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Thị Hoài Linh phát biểu tại hội nghị.

Nổi bật trong đó có mô hình “Hành trình xe 0 đồng” vận chuyển miễn phí người hoàn cảnh khó khăn của ông Đỗ Tuấn Kiên (Chủ tịch HĐQT HTX Chăm sóc người có công và người khuyết tật Việt Nam); việc tự nguyện tài trợ kinh phí đổ bê tông đường giao thông nông thôn của ông Hoàng Anh (Giám đốc QTDND Bình Yên); hay sự hỗ trợ kịp thời về kỹ thuật số và nông sản cứu trợ lũ lụt của bà Đỗ Thị Uyên (Phó Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Trung Giã).

Ngoài ra, HTX Sản xuất và Dịch vụ Đa Phúc (xã Quốc Oai) là một trong những đơn vị tiêu biểu vinh dự được biểu dương, khen thưởng. Ghi nhận những đóng góp tích cực và hiệu quả hoạt động trong thời gian qua, Liên minh HTX TP. Hà Nội đã trao tặng Giấy khen cho tập thể HTX Sản xuất và Dịch vụ Đa Phúc vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025.

Cá nhân ông Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch HĐQT HTX Sản xuất và Dịch vụ Đa Phúc xuất sắc nhận "cú đúp" khen thưởng bao gồm: Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025 và Danh hiệu “Người tốt, việc tốt”. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và những nỗ lực không ngừng của ông Hưng trong công tác điều hành, đưa HTX Đa Phúc vượt qua khó khăn, từng bước khẳng định vị thế tại địa phương.

Phong trào người tốt, việc tốt ngày càng đi vào chiều sâu đối với từng HTX, Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Hưng chia sẻ, những phần thưởng quý báu này không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ để đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo. Với phương châm “Đoàn kết để phát triển – Trách nhiệm với cộng đồng – Đổi mới để vươn lên”, trong thời gian tới, HTX Sản xuất và Dịch vụ Đa Phúc xác định sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các khâu dịch vụ, đồng hành sát sao cùng người dân địa phương, tích cực tham gia các phong trào an sinh xã hội, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng khu vực kinh tế tập thể địa phương ngày càng vững mạnh.

Tại hội nghị, Liên minh HTX TP. Hà Nội đã tuyên dương và trao thưởng cho tổng cộng 215 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Trong đó, Liên minh HTX Việt Nam tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 14 cá nhân và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX” cho 63 cá nhân; Chủ tịch Liên minh HTX TP. Hà Nội tặng Giấy khen năm 2025 cho 46 tập thể, 47 cá nhân, cùng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2025 và 2026 cho 94 cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Thị Hoài Linh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Liên minh HTX TP. Hà Nội trong việc duy trì phong trào thi đua thiết thực, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, trách nhiệm vì cộng đồng của khối KTTT Thủ đô.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, Liên minh HTX TP. Hà Nội đã chính thức phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2027 đến toàn thể các HTX, đơn vị thành viên.

Nội dung thi đua năm 2027 tập trung trọng tâm vào việc phát hiện, nhân rộng các gương điển hình trong phát triển HTX hiệu quả, nâng cao lợi ích cho thành viên, đẩy mạnh chuyển đổi số, liên kết chuỗi giá trị, ứng phó thiên tai, bảo vệ môi trường và xây dựng cộng đồng bền vững, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của KTTT trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.