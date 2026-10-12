Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tuyển 26 biên chế

Theo Thông báo số 1649/TB-LMHTXVN ngày 12/10/2026 do Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân ký, kỳ tuyển dụng năm 2026 gồm hai vòng thi trắc nghiệm trên máy tính.

Hai vòng thi trắc nghiệm trên máy tính

Vòng một kiểm tra kiến thức, năng lực chung với 60 câu hỏi trong 60 phút. Nội dung gồm tư duy, khả năng vận dụng kiến thức, hiểu biết về hệ thống chính trị, quản lý hành chính nhà nước, quyền và nghĩa vụ công chức, đạo đức công vụ cùng kiến thức xã hội, văn hóa, lịch sử. Thí sinh phải trả lời đúng ít nhất 50% số câu mới được dự thi vòng hai.

Vòng hai kiểm tra nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 60–120 câu hỏi trong 90–180 phút, chấm theo thang điểm 100. Nội dung tập trung vào chủ trương, chính sách, pháp luật và kiến thức, kỹ năng chuyên môn theo yêu cầu từng vị trí.

Thí sinh phải đạt từ 50 điểm trở lên ở vòng hai mới được xét trúng tuyển. Kết quả được xếp từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu từng vị trí, cộng điểm ưu tiên nếu có. Nếu bằng điểm ở chỉ tiêu cuối cùng, người có điểm thi chuyên ngành cao hơn được chọn; trường hợp vẫn chưa phân định được, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam quyết định. Kết quả không được bảo lưu cho kỳ tuyển dụng sau.

Các đối tượng ưu tiên được cộng từ 1,5 đến 7,5 điểm theo quy định. Người thuộc nhiều diện chỉ được hưởng mức cao nhất. Giấy tờ chứng minh ưu tiên phải được cấp trước khi hết hạn nhận hồ sơ; bổ sung sau thời hạn không được tính.

Những lỗi hồ sơ có thể khiến thí sinh mất cơ hội dự thi

Đáng chú ý, mỗi ứng viên chỉ được đăng ký một vị trí việc làm. Người đăng ký từ hai vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi. Trong thời gian nhận hồ sơ, thí sinh được rút hồ sơ để chuyển sang vị trí khác nếu đáp ứng điều kiện.

Hồ sơ gồm phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu, bản sao bảng điểm và bằng tốt nghiệp đại học phù hợp với vị trí ứng tuyển, giấy tờ chứng minh diện ưu tiên nếu có và 3 phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ liên hệ.

Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, ứng viên phải nộp kèm bản sao văn bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng bản dịch công chứng.

Thí sinh cần đặc biệt lưu ý việc ký tên trên từng trang phiếu đăng ký, điền đầy đủ thông tin bắt buộc và không tẩy xóa. Phiếu thiếu nội dung bắt buộc sẽ bị coi là không hợp lệ, không đủ điều kiện dự tuyển.

Hồ sơ phải đựng trong túi kích thước 24 x 32 cm, ghi rõ họ tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ liên lạc, vị trí và đơn vị dự tuyển. Hồ sơ đã nộp không được hoàn trả.

Việc xác minh văn bằng, chứng chỉ được thực hiện sau khi có kết quả trúng tuyển. Người kê khai gian lận hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị hủy kết quả và không được tiếp nhận phiếu đăng ký trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Nhận hồ sơ đến hết ngày 11/11, dự kiến thi ngay trong tháng 11

Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Tổ chức - Kiểm tra, tầng 2, trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, số 6 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian tiếp nhận từ ngày 13/10 đến hết 11/11/2026, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Điện thoại liên hệ: 0986569631.

Lệ phí dự tuyển thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính. Thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển hoặc bỏ thi sẽ không được hoàn trả lệ phí.

Kỳ thi dự kiến tổ chức trong tháng 11/2026 tại Hà Nội. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, lịch thi, địa điểm thi và kết quả sẽ được thông báo theo địa chỉ đã đăng ký, niêm yết tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và đăng trên website www.vca.org.vn cùng Tạp chí Kinh doanh.

Người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn chậm nhất 15 ngày kể từ ngày công khai danh sách, trong đó có giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp.

Thông báo đầy đủ tại đây