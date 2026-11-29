Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với Liên minh HTX tỉnh Điện Biên.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX và kết quả phối hợp triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh có 492 tổ hợp tác đang hoạt động; 426 HTX, trong đó 296 HTX đang hoạt động. Doanh thu bình quân mỗi HTX đang hoạt động đạt 2,2 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân của thành viên và người lao động thường xuyên đạt 72 triệu đồng/người/năm.

Giai đoạn 2021 - 2025, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam triển khai 7 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, 1 lớp tập huấn và 1 hội thảo. Các mô hình tập trung hỗ trợ trồng quế, chăn nuôi dê, nuôi cá, trồng cà gai leo... Đến nay, các nội dung hỗ trợ đã hoàn thành theo kế hoạch, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện sinh kế cho thành viên HTX và người dân. Tuy nhiên, việc duy trì, nhân rộng các mô hình còn gặp khó khăn do điều kiện sản xuất, thời tiết bất lợi, thị trường tiêu thụ sản phẩm thiếu ổn định.

Liên minh HTX tỉnh Điện Biên đề xuất Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 để hỗ trợ phát triển sản xuất, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường kết nối doanh nghiệp, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, hình thành chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ ổn định; quan tâm hỗ trợ kỹ thuật sau bàn giao, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị, điều hành và tiếp cận thị trường cho các HTX.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cao Xuân Thu Vân đề nghị Liên minh HTX tỉnh Điện Biên chủ động rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu về các sản phẩm thế mạnh của địa phương; chú trọng đổi mới phương thức sản xuất, chế biến, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, lựa chọn xây dựng, nhân rộng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2027; tăng cường phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan, đơn vị liên quan để huy động nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX.

Trong chương trình công tác tại Điện Biên từ ngày 29/11 - 2/12, đoàn sẽ kiểm tra thực tế một số mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, đánh giá hiệu quả hỗ trợ, khả năng duy trì và nhân rộng các mô hình trong thời gian tới.