Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đánh giá mức độ hài lòng của hợp tác xã đối với chính quyền

Đại diện hợp tác xã nêu ý kiến về mức độ hài lòng đối với chính quyền địa phương.

Theo báo cáo của Liên minh HTX tỉnh, toàn tỉnh hiện có 59 phiếu khảo sát được nộp trên tổng số 53 HTX thuộc danh sách chính thức và 11 HTX thuộc danh sách bổ sung. Trong đó, danh sách chính thức có 48/53 HTX nộp phiếu, đạt 90,57%; danh sách bổ sung có 11/11 HTX hoàn thành, đạt 100%. Tổng số phiếu thu về đạt 111,32% so với danh sách chính thức, vượt 6 phiếu.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác trực tiếp lấy ý kiến đại diện các HTX về mức độ hài lòng đối với chính quyền địa phương; đồng thời trao đổi, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-LMHTXVN ngày 24/2/2022.

Đại diện các HTX tập trung trao đổi, nêu ý kiến về những khó khăn trong quá trình hoạt động, trong đó nhu cầu tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh được nhiều HTX quan tâm. Các ý kiến cho thấy việc tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận nguồn vốn, nhất là nguồn vốn vay phù hợp với nhu cầu và khả năng của HTX là vấn đề cần được quan tâm nhằm hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể phát triển.

Phó trưởng Ban Tổ chức Liên minh HTX Việt Nam Phạm Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn công tác Liên minh HTX Việt Nam đề nghị Liên minh HTX tỉnh tiếp tục rà soát, đối chiếu, hoàn thiện số liệu khảo sát, phản ánh đúng thực tế hoạt động và mức độ hài lòng của các HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các HTX, nhất là trong tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh; kịp thời tổng hợp, phản ánh, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-LMHTXVN, cần đánh giá thực chất những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các HTX, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển hiệu quả, bền vững.