Liên minh hợp tác xã tỉnh gặp mặt, đối thoại với các hợp tác

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh và đại diện một số HTX trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Liên minh hợp tác xã tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của Ban Chấp hành, cơ quan Liên minh HTX tỉnh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ quý IV năm 2026; triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại diện các hợp tác xã tham dự hội nghị

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2026, khu vực kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì và có bước phát triển về số lượng. Toàn tỉnh hiện có 390 tổ hợp tác và 598 HTX đăng ký hoạt động; trong 9 tháng đầu năm thành lập mới 28 tổ hợp tác và 42 HTX. Hoạt động của các HTX cơ bản ổn định, một số HTX nông nghiệp đã chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Liên minh HTX tỉnh khóa VII từng bước đi vào hoạt động ổn định; phối hợp với các đơn vị liên quan trong tuyên truyền, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các HTX. Cơ quan Liên minh HTX đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, tổ chức 14/15 lớp tuyên truyền về kinh tế tập thể, HTX; 1 lớp tập huấn nguồn nhân lực cho HTX; giải ngân quỹ hỗ trợ phát triển HTX đạt 96% kế hoạch nguồn vốn ủy thác năm 2026.

Lãnh đạo Liên minh hợp tác xã tỉnh triển khai, hướng dẫn nội dung Nghị quyết 02 của HĐND tỉnh

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh đã triển khai, hướng dẫn nội dung Nghị quyết 02/2026/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026 - 2030.

Đại diện hợp tác xã nêu ý kiến tại hội nghị

Đại diện hợp tác xã nêu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện một số HTX đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm cũng như nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh như: chuyển đổi đất thực hiện dự án; thiếu quỹ đất; hỗ trợ vốn vay ưu đãi; thị trường tiêu thụ sản phẩm còn khó khăn...

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường giải đáp một số ý kiến tại hội nghị

Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giải đáp ý kiến tại hội nghị

Các ý kiến, kiến nghị đã được lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan trực tiếp trao đổi, giải đáp đồng thời đưa ra các giải pháp để giúp các HTX từng bước tháo gỡ khó khăn, vươn lên phát triển.

Lãnh đạo Liên minh hợp tác xã tỉnh trao Quyết định công nhận thành viên Liên minh hợp tác xã tỉnh cho các hợp tác xã

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện Liên minh HTX tỉnh đã công bố Quyết định công nhận thành viên Liên minh HTX tỉnh.