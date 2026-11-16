Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội lấy ý kiến về Đề án Phát triển kinh tế tập thể

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ánh Dương

Về tình hình kinh tế tập thể và hoạt động 10 tháng đầu năm 2026, Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hà Nội Nguyễn Trung Thành cho biết: Liên minh HTX thành phố đã phối hợp với các sở ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường triển khai các văn bản chỉ đạo của trung ương, thành phố về phát triển kinh tế tập thể; ban hành 966 văn bản để triển khai các hoạt động về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đề xuất với UBND thành phố bổ sung tăng vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030 là 500 tỉ đồng, năm 2026 đề xuất bổ sung 100 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hà Nội Nguyễn Trung Thành phát biểu. Ảnh: Ánh Dương

Liên minh HTX thành phố tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030, bầu ra 45 ủy viên Ban Chấp hành, 11 ủy viên Ban Thường vụ, 5 ủy viên Ban Kiểm tra và kiện toàn chức danh Chủ tịch Liên minh HTX thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Liên minh HTX thành phố tổ chức 2 đoàn công tác đi học tập trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế tập thể với các Liên minh HTX thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và tỉnh Lâm Đồng; đón tiếp đoàn Liên minh HTX các tỉnh Lâm Đồng, Thái Nguyên, Quảng Ninh đến thăm, trao đổi kinh nghiệm triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn thành phố Hà Nội; giới thiệu, kết nối cho Liên minh HTX Việt Nam và Hiệp hội Negosyo Advocates (NA)- Philippin đến thăm quan, học tập kinh nghiệm Hợp tác xã Vụn ART; tổ chức 37 hội nghị tuyên truyền về Luật HTX, công tác kế toán và hướng dẫn khai báo thuế cho các HTX mới thành lập; tổ chức 39 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ HTX cho 2.270 học viên.

Các đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Ánh Dương

Trong 10 tháng năm 2026, đã có 942 lượt HTX với hơn 3.000 sản phẩm OCOP, nông sản, sản phẩm làng nghề truyền thống do các HTX sản xuất và kinh doanh được hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua gần 20 chương trình xúc tiến thương mại do Liên minh HTX thành phố chủ trì, phối hợp tổ chức tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, đề xuất thành phố tháo gỡ những vấn đề liên quan đến: Tăng nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho các HTX; hỗ trợ về thủy lợi phí và tháo gỡ khó khăn về duy trì vùng trồng nông sản sạch...

Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Huy phát biểu. Ảnh: Ánh Dương

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Huy cho biết: Liên minh HTX thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố; triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho HTX; thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đơn vị thành viên; thực hiện tốt giao ước thi đua với Cụm thi đua số 2 Liên minh HTX các tỉnh, thành phố và công tác nghiên cứu học tập, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế tập thể, HTX, mở rộng liên kết hợp tác với Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, kết nối các HTX liên kết, hợp tác sản xuất kinh doanh.

Thạc sĩ, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kinh tế hợp tác (Liên minh HTX Việt Nam) Nguyễn Đình Hùng phát biểu. Ảnh: Ánh Dương

Tại hội nghị, sau khi nghe Thạc sĩ, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kinh tế hợp tác (Liên minh HTX Việt Nam) Nguyễn Đình Hùng trình bày nội dung Đề án phát triển Kinh tế tập thể thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050, các Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX thành phố Hà Nội đã đóng góp nhiều ý kiến để tiếp tục hoàn thiện nội dung Đề án.