Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội khen thưởng 215 tập thể, cá nhân

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trung Nguyên

Hưởng ứng phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt” năm 2026 do Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố phát động, các HTX, đơn vị thành viên đã lồng ghép phát động phong trào thi đua đến các thành viên tại HTX, doanh nghiệp thông qua Đại hội thành viên, các hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, các buổi họp giao ban và sinh hoạt chuyên đề... Qua đó phong trào thi đua từng bước gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ, hỗ trợ thành viên và thực hiện trách nhiệm xã hội của HTX.

Thông qua các phong trào thi đua, đặc biệt phong trào “Người tốt, việc tốt” trong các đơn vị thành viên của Liên minh HTX thành phố đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”. Các cá nhân gương mẫu, năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã có những đóng góp tích cực cụ thể đem lại hiệu quả về kinh tế, xã hội và giá trị nhân văn tại địa phương.

Các HTX, đơn vị thành viên đã phát hiện giới thiệu 58 gương "Người tốt, việc tốt”. Các gương tiêu biểu thể hiện khá rõ những giá trị đặc trưng của khu vực KTTT, HTX: hỗ trợ thành viên, tạo việc làm, chăm lo người nghèo, neo đơn, yếu thế, đóng góp cho cộng đồng, ứng phó thiên tai, phát triển sản xuất giữ gìn ngành nghề truyền thống, ứng dụng nền tảng số...

Các điển hình được phát hiện ngày càng đa dạng, không chỉ trong sản xuất kinh doanh mà còn trong hỗ trợ thành viên, tạo việc làm, chuyển đổi số, phòng chống thiên tai, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng cộng đồng và gìn giữ ngành nghề truyền thống.

Điển hình như: Ông Đỗ Tuấn Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Chăm sóc người có công và người khuyết tật Việt Nam. Ông đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai mô hình “Hành trình xe 0 đồng” hỗ trợ vận chuyển hoàn toàn miễn phí dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí và tạo điều kiện để họ tiếp cận các dịch vụ y tế, an sinh xã hội một cách thuận lợi hơn.

Ông Hoàng Anh - Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Bình Yên đã tự nguyện bỏ kinh phí cá nhân chi trả toàn bộ kinh phí để cải tạo, đổ bê tông cứng hóa công trình đường dài 90m, rộng 4m với tổng chi phí 58,74 triệu đồng góp phần bảo đảm an toàn, thuận tiện cho nhân dân đi lại.

Bà Đỗ Thị Uyên - Phó Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Trung Giã trực tiếp hỗ trợ Hội Nông dân xã Trung Giã 6 đợt tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật sản xuất; hỗ trợ 5.464 hội viên nông dân nhập dữ liệu trên nền tảng số iHanoi, sử dụng ô tô của gia đình để phục vụ vận chuyển hàng hóa đến người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng lũ lụt trong xã...

Phát huy những thành tích đã đạt được, Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội , tiếp tục phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2027 đến các HTX, đơn vị thành viên, trong đó chú trọng phát hiện các gương tiêu biểu trong phát triển HTX hiệu quả, nâng cao lợi ích thành viên, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, liên kết chuỗi, xúc tiến thương mại, tạo việc làm, an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và xây dựng cộng đồng...

Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng. Ảnh: Trung Nguyên

Nhân dịp này, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế tập thể và xây dựng hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2025; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX” cho 63 cá nhân thuộc khu vực kinh tế tập thể Hà Nội đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển HTX.

Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hà Nội tặng Giấy khen năm 2025 cho 46 tập thể và 47 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025; công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2025 cho 36 cá nhân; tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt năm 2026 cho 58 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2026.