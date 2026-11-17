Chương trình nhằm cụ thể hóa kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nguồn nhân lực kinh tế tập thể năm 2026, trang bị tư duy quản trị hiện đại cho đội ngũ lãnh đạo các hợp tác xã trên địa bàn Thủ đô.

Các học viên tham gia lớp.học. Ảnh: LMHTX

Tham gia lớp tập huấn có 80 Giám đốc, Phó Giám đốc của các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Lớp học được tổ chức trong thời gian 15 ngày, tính từ ngày 17-11, tại Hội trường tầng 2 - Khách sạn Công đoàn Việt Nam, số 14 Trần Bình Trọng - phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Điểm nổi bật của chương trình năm nay là nội dung giảng dạy không chỉ dừng lại ở lý thuyết quản lý hành chính mà được lồng ghép sâu rộng các chuyên đề thực tiễn từ tài liệu chuyên khảo về xây dựng, bảo hộ và phát triển thương hiệu nông sản, hàng hóa trong quản trị hợp tác xã.

​Các học viên được giảng viên là PGS.TS. Lê Đình Hải - Phó Trưởng khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội truyền đạt các kiến thức cốt lõi về: Xây dựng, bảo hộ và phát triển thươnt hiệu nông sản (tư duy thương hiệu hiện đại, cách phân biệt rõ ràng giữa thương hiệu, uy tín thị trường, tên thương mại -tên chủ thể kinh doanh và nhãn hiệu- dấu hiệu pháp lý); vùng nguyên liệu - nền tảng thương hiệu; chuỗi giá trị từ vùng trồng đến thị trường;...

Quang cảnh lớp học. Ảnh: LMHTX

Chương trình nhấn mạnh nguyên lý quản trị quan trọng: "Thương hiệu không bắt đầu từ logo, thương hiệu, mà bắt đầu từ sản phẩm tốt, khách hàng rõ và bằng chứng đáng tin". Do đó, các giám đốc điều hành được hướng dẫn chi tiết về cấu thành ba lớp giá trị của sản phẩm (giá trị lõi, giá trị cảm xúc, giá trị niềm tin) cũng như phương pháp chuẩn hóa chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu, quy trình canh tác, sơ chế, đóng gói đến phân phối.

Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng dành thời lượng lớn để cập nhật các quy định pháp luật mới nhất năm 2026 như: Luật SHTT sửa đổi, Nghị định 100/2026/NĐ-CP, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ...

Giảng viên cũng hướng dẫn cụ thể cho học viên cách lựa chọn đúng các công cụ bảo hộ phù hợp với mô hình hợp tác xã - từ nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho đến chỉ dẫn địa lý.

Chương trình cũng đưa ra các bài học kinh nghiệm từ các vụ việc tranh chấp thương hiệu thực tế của nông sản Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế, như: Kẹo dừa Bến Tre, Vinamit, nước mắm Phú Quốc hay gạo ST25), qua đó giúp các hợp tác xã chủ động phòng ngừa rủi ro, đăng ký sở hữu trí tuệ sớm và quản lý văn bằng hiệu quả.

​Đặc biệt, bám sát xu thế số hóa, các nội dung về quản trị rủi ro, quản trị chất lượng sản phẩm, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hợp tác xã được truyền đạt rất sinh động. Học viên được tiếp cận các bộ công cụ thực hành, checklist 90 ngày xây dựng và phát triển thương hiệu, cách thiết kế nhãn mác, mã QR truy xuất nguồn gốc cũng như kỹ năng tham gia xúc tiến thương mại tại các hội chợ lớn.

​Tại lớp học, các học viên sẽ được trao đổi, thảo luận, nêu ý kiến và được giảng viên giải đáp cụ thể. Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ có thêm kiến thức để áp dụng vào thực tiễn để hoạt động của hợp tác xã đạt hiệu quả cao.