Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng dẫn đầu Cụm thi đua số 3

Đại diện Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số 3 ký kết giao ước thi đua năm 2027. Ảnh: TRUNG HIẾU

Cụm thi đua số 3 Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố miền Trung gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, thời gian qua, trong bối cảnh sắp xếp tổ chức và thay đổi địa giới hành chính, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã chủ động triển khai nhiệm vụ, duy trì ổn định hoạt động của hệ thống.

Công tác tham mưu, tuyên truyền, tư vấn thành lập mới và củng cố hợp tác xã, hỗ trợ thành viên, xúc tiến thương mại và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, đạt kết quả tích cực. Phong trào thi đua được gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã. Những mô hình hiệu quả được hỗ trợ nhân rộng; nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.

Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế như: số lượng hợp tác xã ngừng hoạt động, chờ giải thể tại một số địa phương còn lớn; quy mô vốn, năng lực quản trị, nguồn nhân lực và khả năng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số của nhiều hợp tác xã còn hạn chế; việc liên kết chuỗi giá trị và năng lực cạnh tranh của sản phẩm chưa cao; việc tiếp cận vốn, đất đai, chính sách hỗ trợ và thị trường còn nhiều vướng mắc.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 tập trung bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đặt ra trong năm 2027.

Theo đó, cụm tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào thi đua; chú trọng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, liên kết chuỗi giá trị; thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát huy vai trò đại diện cho khu vực kinh tế tập thể.

Tại hội nghị, Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng (cụm trưởng) được chọn là đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua số 3 năm 2026.

Dịp này, các đơn vị trong cụm ký kết giao ước thi đua năm 2027 và chuyển giao nhiệm vụ cụm trưởng cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Tĩnh.