Chương trình tạo điều kiện mở rộng thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản và sản phẩm làng nghề, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã.

Các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm của Liên minh Hợp tác xã thành phố Bắc Ninh tại Hà Nội.

Theo đó, các bên sẽ phối hợp tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, tuần lễ giới thiệu sản phẩm và hội nghị kết nối cung - cầu; khảo sát, lựa chọn sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề có tiềm năng để phát triển chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ gắn với du lịch trải nghiệm. Đồng thời, hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử.

Thông qua hợp tác liên kết vùng, các hợp tác xã của Bắc Ninh có thêm cơ hội tiếp cận thị trường Thủ đô và các tỉnh lân cận, mở rộng kênh phân phối, nâng cao giá trị sản phẩm. Đây cũng là cơ sở để các địa phương phát huy lợi thế, tăng cường liên kết, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển theo hướng hiệu quả và bền vững.

Thành phố Bắc Ninh hiện có 2.167 hợp tác xã và 721 sản phẩm OCOP được công nhận. Nhiều sản phẩm mang đặc trưng văn hóa Kinh Bắc như tranh dân gian Đông Hồ, gốm Phù Lãng, đồ đồng Đại Bái, đồ gỗ Đồng Kỵ cùng các đặc sản nem Bùi, nem nướng Liên Chung, mỳ Chũ...

Để hỗ trợ các đơn vị, Liên minh Hợp tác xã thành phố đã triển khai không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại trụ sở và chợ phiên phi lợi nhuận, tạo thêm kênh quảng bá, kết nối trực tiếp sản phẩm với người tiêu dùng.