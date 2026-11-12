Liên minh Hợp tác xã Hà Nội và các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Ninh chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế

Đoàn công tác Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh tham quan mô hình trồng hoa lan của HTX Đan Hoài, xã Ô Diên (Hà Nội). Ảnh: HTX

Những kết quả nổi bật

Ngay từ đầu năm 2026, bám sát các chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và Liên minh HTX Việt Nam, ​công tác xúc tiến thương mại, tuyên truyền, đào tạo và phát triển thành viên được Liên minh HTX thành phố Hà Nội đẩy mạnh với 12 chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn, thu hút 440 lượt HTX tham gia.

Hàng loạt sản phẩm tiêu biểu của Thủ đô như ống hút rau củ quả của HTX nông nghiệp Sông Hồng, Trà hoa vàng của HTX nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương, hay sản phẩm du lịch cộng đồng kết hợp thảo dược của HTX thảo dược dân tộc Dao Phượng Huệ không chỉ khẳng định được thương hiệu tại các hội chợ lớn mà còn vinh dự đón nhận những giải thưởng uy tín như giải Mai An Tiêm năm 2026.

Trong công tác tài chính, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thành phố Hà Nội tiếp tục đóng vai trò là "bà đỡ" tin cậy cho các thành viên. Ước tính đến nay, tổng dư nợ quản lý đạt 169,1 tỷ đồng cho 353 dự án, đạt tỷ lệ khai thác nguồn vốn lên tới 99,45%. Nguồn vốn ưu đãi tiếp sức mạnh cho các HTX mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là trong các lĩnh vực nông nghiệp sạch, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống, góp sức đẩy mạnh kinh tế tập thể Thủ đô trong hành trình vươn mình cùng đất nước.

Trong khi đó, tại vùng đất "đệ nhất danh trà" Thái Nguyên, kinh tế tập thể đang khởi sắc vươn lên. Với 999 HTX nông nghiệp, 7 liên hiệp HTX và hàng trăm tổ hợp tác, tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định vai trò là lá cờ đầu trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Đoàn công tác Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên tham quan nơi trưng bày tranh thêu của HTX Dương Liễu, xã Dương Hòa (Hà Nội). Ảnh: HTX

​Tại hội nghị trao đổi kinh nghiệm phát triển mô hình HTX kiểu mới và chương trình xúc tiến thương mại cuối tháng 10-2026 với sự tham dự của Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hà Nội Nguyễn Trung Thành cùng đại diện các sở, ngành và đông đảo HTX trên địa bàn, nhiều bài học thực tiễn quý giá đã được đúc rút. Các đại biểu đã đồng thuận cao với 5 nhóm giải pháp đột phá, trong đó cốt lõi là việc đổi mới tư duy phát triển, lấy lợi ích thành viên làm trung tâm, nâng cao năng lực quản trị, phát triển liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ toàn diện và tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ từ nhà nước.

​Thái Nguyên đã chứng minh sự nhạy bén trong thời đại số khi triển khai hàng loạt mô hình sản xuất gắn liền với chuỗi giá trị và truy xuất nguồn gốc. Tiêu biểu như các HTX chè Hào Đạ Hương Vân Trà, La Bằng, Liên Sơn hay HTX sản xuất, chế biến miến dong Tài Hoan… đã biết cách gắn kết chặt chẽ giữa nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu OCOP và đẩy mạnh xuất khẩu. Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Trung Kiên cho biết: Từ đầu năm đến nay, Liên minh đã phối hợp, tổ chức cho 240 lượt HTX tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại hiện đại, 6 phiên livestream bán hàng trực tuyến cho hàng chục giám đốc HTX, cho đến việc đưa sản phẩm lên các sàn giao dịch điện tử, ứng dụng mã QR. Đặc biệt, việc kết nối tiêu thụ tại các hội chợ lớn ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đã giúp các sản phẩm nông sản xứ trà vươn xa trên thị trường quốc gia và quốc tế.

Chia sẻ về phát triển kinh tế tập thể của tỉnh,​ Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh Mạc Đình Dũng cho biết: Quảng Ninh hiện là một trong số ít tỉnh, thành trên cả nước sở hữu hơn 1.000 HTX trong đó có 1.106 HTX, 3 liên hiệp HTX và 172 tổ hợp tác. Khu vực kinh tế tập thể này đang tạo việc làm cho hơn 75.000 lao động, với doanh thu bình quân mỗi HTX đạt khoảng 920 triệu đồng/năm, lợi nhuận 300 triệu đồng/năm, đóng góp trực tiếp khoảng 1,2% vào GRDP của tỉnh Quảng Ninh và chiếm tới 40% trong khu vực nông, lâm, thủy sản.

Đoàn công tác Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh tham quan mô hình rau trên địa bàn xã Ô Diên (Hà Nội). Ảnh: HTX

​Đặc biệt, Quảng Ninh đã khẳng định vai trò chủ đạo khi khối kinh tế tập thể chiếm tới 38% tổng số chủ thể tham gia chương trình OCOP. Tiên phong trong xu thế số hóa, nhiều HTX tại đây đã chủ động đưa công nghệ vào vận hành, như mô hình tại Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số chợ Hạ Long 1 với sự hỗ trợ của HTX Trải nghiệm đặc sản Quảng Ninh. Việc xây dựng các "quầy hàng" trực tuyến, tổ chức livestream bán hàng chuyên nghiệp đã giúp sản phẩm địa phương từ vùng đô thị đến miền núi, biên giới, hải đảo bứt phá mạnh mẽ, tiếp cận hàng triệu người tiêu dùng theo cách thức hoàn toàn mới.

Tầm nhìn và định hướng tương lai

Đoàn công tác Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh tham quan mô hình trồng hoa lan của HTX Đan Hoài, xã Ô Diên (Hà Nội). Ảnh: HTX

Trong chuyến công tác học tập kinh nghiệm thực tế của đoàn công tác Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh tại Hà Nội vào đầu tháng 11-2026 vừa qua. Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hà Nội Nguyễn Trung Thành và Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh Mạc Đình Dũng đã cùng các đại biểu trao đổi sôi nổi, đi tham quan thực tế tại xã Ô Diên, tìm hiểu về quy trình sản xuất, dịch vụ chế biến tinh dầu và tư duy quản trị thời kỳ mới của HTX Hà Nội Xanh; thăm mô hình trồng lan công nghệ cao tại HTX Đan Hoài. Sự giao thoa văn hóa sản xuất này không chỉ mở rộng tư duy cho đội ngũ cán bộ HTX vùng mỏ, mà còn thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó giữa hai địa phương.

Tại xã Dương Hòa, đoàn công tác của Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm HTX Dương Liễu, nghe chia sẻ về công tác quản lý dịch vụ điện và hiệu quả các mặt công tác khác của HTX, đi tham quan nơi trưng bày và xưởng tranh thêu của HTX Dương Liễu.

Đoàn công tác Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên tham quan xưởng sản xuất tranh thêu của HTX Dương Liễu, xã Dương Hòa (Hà Nội). Ảnh: HTX

​Sự kết nối và chia sẻ kinh nghiệm sâu sắc giữa Hà Nội, Thái Nguyên và Quảng Ninh giúp mang lại triển vọng phát triển của khu vực kinh tế tập thể. Từ nền tảng vững chắc về nguồn vốn và hạ tầng thương mại của Thủ đô, tư duy đổi mới chuỗi giá trị và chuyển đổi số nông nghiệp của xứ trà Thái Nguyên và sức bật mạnh mẽ của kinh tế hợp tác gắn với OCOP, kinh tế số tại vùng đất mỏ Quảng Ninh, các đơn vị đang từng bước khẳng định vai trò là "xương sống" của kinh tế nông thôn, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

​Bước vào những tháng cuối năm 2026, với khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, hệ thống Liên minh HTX các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động tham mưu chính sách, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng không gian xúc tiến thương mại và nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế của kinh tế tập thể trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội bền vững của mỗi địa phương và cả nước.