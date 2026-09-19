Liên minh hàng hải 41 nước sẵn sàng triển khai hoạt động

Liên minh hiện có sự tham gia của 41 quốc gia, cùng nỗ lực hợp nhất năng lực và chuẩn bị cho các nhiệm vụ chung.

Quang cảnh eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, miền Bắc Oman. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Liên minh hiện có sự tham gia của 41 quốc gia, cùng nỗ lực hợp nhất năng lực và chuẩn bị cho các nhiệm vụ chung.

Theo SPA, liên minh đã tổ chức cuộc họp lập kế hoạch lần thứ 4 vào ngày 17/9 tại Bộ Tư lệnh Hạm đội phía Tây ở Jeddah. Cuộc họp quy tụ 154 chỉ huy hải quân, chuyên gia lập kế hoạch, đại sứ và đại diện Liên minh châu Âu (EU) đến từ các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, thông báo không nêu cụ thể danh sách các nước tham gia.

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho hay liên minh đã chuyển từ giai đoạn thành lập sang giai đoạn hoạt động thực tế, tập trung hợp nhất năng lực, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị hiện diện trực tiếp tại khu vực hàng hải thuộc phạm vi trách nhiệm.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải biển qua các eo biển Hormuz và Bab Al-Mandab, đồng thời làm gia tăng lo ngại về các tuyến đường thay thế phục vụ xuất khẩu dầu của Saudi Arabia và hoạt động thương mại toàn cầu. Liên minh được thành lập vào tháng 7 với mục tiêu tăng cường an ninh hàng hải, bảo vệ các tuyến đường biển quốc tế và ứng phó các mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải cũng như thương mại toàn cầu. SPA cho biết khu vực trách nhiệm của liên minh bao gồm eo biển Bab Al-Mandab, Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Tại cuộc họp mới nhất, các bên đã đánh giá những tiến bộ đạt được trong giai đoạn trước cũng như việc gia nhập của các thành viên mới. Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết một số quốc gia đã ký điều lệ và tuyên bố chung của liên minh, và hiện có 28 sĩ quan liên lạc đang làm việc cùng tổ chức này. Các đại diện cũng đã thảo luận về những yêu cầu cho hoạt động chung, cùng những năng lực mà các nước thành viên có thể đóng góp nhằm hỗ trợ các hoạt động phòng thủ đa quốc gia phối hợp và nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến của liên minh.

Bộ trên nhấn mạnh liên minh được lập ra nhằm hỗ trợ an ninh và an toàn hàng hải theo luật pháp quốc tế, thông qua cơ chế chỉ huy thống nhất, hợp nhất năng lực, chia sẻ thông tin và phối hợp hành động để đối phó các mối đe dọa với hoạt động hàng hải và các tuyến đường biển. Cuộc họp lần này được xem là một bước tiến mới trong việc triển khai năng lực của liên minh, mở đầu cho các nhiệm vụ tác chiến nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải cũng như các tuyến đường và eo biển trọng yếu. Saudi Arabia mô tả đây là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, đòi hỏi hành động tập thể.