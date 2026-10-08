Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu không kích 82 mục tiêu Houthi

Ngày 7/10, liên minh đã tiến hành không kích quy mô lớn, phá hủy 82 mục tiêu của Houthi tại 4 tỉnh của Yemen, sau khi lực lượng Houthi tấn công hai sân bay quốc tế của Saudi Arabia, khiến 3 người thiệt mạng và 36 người bị thương.

Người phát ngôn liên minh Turki al-Maliki cho biết chiến dịch tập trung vào các vị trí của Houthi tại các tỉnh Saada, Hodeidah, Al-Jawf và Marib. Trong số các mục tiêu bị đánh trúng có 11 cơ sở lưu trữ tên lửa đạn đạo tại các khu vực miền núi ở Saada, cùng các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, hệ thống thông tin liên lạc, kho tên lửa, kho vũ khí và các trụ sở của Houthi.

Theo ông al-Maliki, chiến dịch được tiến hành sau khi Houthi thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh và sân bay quốc tế Abha ở Tây Nam Saudi Arabia. Ông tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở dân sự “sẽ không bị bỏ qua”.

Trước đó, Cơ quan Hàng không Dân dụng Saudi Arabia cho biết các cuộc tấn công nhằm vào hai sân bay trong ngày 6 và 7/10 đã khiến 3 người thiệt mạng và 36 người bị thương. Liên quân cũng cho biết đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía Bắc Riyadh ngày 7/10, sau khi đánh chặn một tên lửa khác nhằm vào Khamis Mushait, miền Nam Saudi Arabia, một ngày trước đó.

Trong khi đó, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng “mạnh mẽ và mang tính răn đe” đối với các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia. Tổng Thư ký GCC Jasem Albudaiwi lên án việc nhằm vào các sân bay dân sự, cho rằng đây là hành động leo thang nguy hiểm và vi phạm luật pháp, chuẩn mực quốc tế.

Về phía Houthi, lực lượng này tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào sân bay Abha và căn cứ không quân Khamis Mushait của Saudi Arabia, đồng thời khẳng định đã ngăn chặn các hoạt động tập kết lực lượng của Saudi Arabia hướng tới khu vực Bab al-Mandeb. Houthi cũng cho biết đã bắn hạ một máy bay không người lái vũ trang của Saudi Arabia tại tỉnh Al-Jawf.