Liên minh châu Phi và LHQ tăng cường hợp tác chiến lược

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo thông tin do AU đăng tải trên mạng xã hội, cuộc họp tái khẳng định cam kết chung của hai tổ chức trong việc hỗ trợ châu Phi vượt qua những thách thức mang tính cơ cấu và thúc đẩy một trật tự quốc tế công bằng hơn. Các vấn đề trọng tâm được thảo luận gồm cải cách cấu trúc tài chính quốc tế, nợ công và tăng giá trị mà các quốc gia châu Phi có thể thu được từ nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng.

Hai bên nhấn mạnh, tầm quan trọng chiến lược của hợp tác AU-LHQ, trong đó có 3 khuôn khổ hợp tác hiện nay, cần sớm hoàn tất lộ trình hợp tác chung cho giai đoạn sau năm 2026. LHQ tiếp tục được khẳng định là đối tác quan trọng của AU trong việc giải quyết các vấn đề hòa bình và an ninh trên lục địa Đen.

Hai bên khẳng định sự cần thiết phải củng cố nền móng hòa bình và an ninh của châu Phi, tăng cường ngoại giao phòng ngừa và hòa giải, đồng thời bảo đảm nguồn lực cần thiết để hỗ trợ các giải pháp do châu Phi dẫn dắt nhằm giải quyết những thách thức của châu Phi.

Cuộc họp cũng xem xét tình hình tại khu vực Sahel, Libya, Sudan, Nam Sudan, Somalia và Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo), trong đó tiếp tục ủng hộ các nỗ lực hòa giải do Togo dẫn dắt tại CHDC Congo.

Hai bên bày tỏ quan ngại về những cú sốc từ bên ngoài, trong đó có các cuộc xung đột, gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và những điểm nghẽn đối với hoạt động hàng hải, vốn gây thêm sức ép lên các nền kinh tế châu Phi và an ninh lương thực. Tác động tiềm tàng của các hiện tượng liên quan đến biến đổi khí hậu cũng được đề cập tới.

Hai bên nhất trí cần triển khai các hành động cụ thể, trong đó có việc hoàn tất lộ trình hợp tác AU-LHQ, tiến hành các hoạt động phối hợp đối với Libya và Sudan, xác định những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước nguy cơ mất an ninh lương thực, đồng thời xây dựng các biện pháp ứng phó dự phòng.