Liên minh châu Phi đánh dấu mốc trong thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi

Lễ cắt băng khai trương văn phòng liên lạc mới của Liên minh châu Phi ở thủ đô Tripoli của Libya, diễn ra ngày 2/10. (Nguồn: Libya Observer)

Văn phòng liên lạc mới sẽ đóng vai trò đầu mối trao đổi trực tiếp, hỗ trợ phối hợp các chương trình, sáng kiến hòa bình giữa AU và các cơ quan chức năng của Libya.

Văn phòng sẽ tạo khuôn khổ thể chế cho việc trao đổi trực tiếp với Ủy ban AU, hỗ trợ theo dõi các vấn đề chung và phối hợp các chương trình, sáng kiến giữa các cơ quan của Libya và các cơ quan thuộc AU.

Trước đó, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Libya El-Taher Salem El-Baour và Chủ tịch Ủy ban AU Mahmoud Ali Youssouf đã hội đàm về tăng cường hợp tác đa phương và công tác chuẩn bị cho hai sự kiện ngoại giao lớn tại Tripoli: Cuộc họp Nhóm 10 nước châu Phi (C10) về cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) và Hội nghị thượng đỉnh châu Phi – Thổ Nhĩ Kỳ lần thứ 4, dự kiến diễn ra tại thủ đô Libya đầu tháng 12 tới.

Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục tham vấn và phối hợp nhằm củng cố quan hệ đối tác Libya-AU, đồng thời thúc đẩy lợi ích của châu Phi và tăng cường vai trò, tiếng nói của châu lục trên trường quốc tế.

Động thái của AU diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao quốc tế đang tăng tốc nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài 15 năm tại Libya, quốc gia hiện vẫn bị chia rẽ giữa hai chính quyền đối địch ở miền Tây và miền Đông.