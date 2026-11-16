Liên minh châu Phi bàn giao 5 căn cứ, Somalia tiến gần mục tiêu tự chủ an ninh

Đại diện quân đội Uganda và Somalia tại lễ bàn giao các căn cứ quân sự ở Barawe, đánh dấu bước tiến trong lộ trình chuyển giao trách nhiệm an ninh. (Nguồn: UPDF)

Theo AUSSOM, 5 căn cứ được chuyển giao gồm Barawe Embresso, Barawe Knoll, Kismayo Road, Seaport và Runway, đều đang hoạt động bình thường.

Lễ bàn giao diễn ra tại sở chỉ huy Cụm tác chiến 45 ở Embresso, với sự tham dự của đại diện quân đội Uganda, lực lượng vũ trang Somalia và chính quyền địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Justus Musenene, Chỉ huy Cụm tác chiến 45 thuộc quân đội Uganda, nhận định, sự kiện phản ánh năng lực tác chiến ngày càng được củng cố của lực lượng Somalia. Trên cơ sở đó, quan chức này kêu gọi quân đội nước sở tại tiếp tục bảo vệ những thành quả an ninh đã đạt được, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cộng đồng địa phương nhằm duy trì hòa bình và ổn định.

Về phía Somalia, Đại tá Mohamed Ahmed Cabd, Chỉ huy Lữ đoàn 23, đánh giá cao những đóng góp của quân đội Uganda trong duy trì an ninh, hỗ trợ phát triển và tăng cường năng lực cho lực lượng sở tại tại Barawe. Qua đó, chỉ huy Somalia nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa quân đội hai nước.

Đợt chuyển giao diễn ra trong bối cảnh một số quốc gia đóng góp quân cho AUSSOM đã bắt đầu rút lực lượng khỏi Somalia. Trong khi đó, thời hạn hoạt động hiện tại của phái bộ được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) cho phép sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2026.

Theo lộ trình chuyển tiếp, Somalia đặt mục tiêu đảm nhận toàn bộ trách nhiệm bảo đảm an ninh quốc gia vào tháng 12/2029.

Tuy nhiên, tiến trình này vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là những hạn chế về nguồn lực tài chính và mối đe dọa từ nhóm khủng bố al-Shabaab, có liên hệ với mạng lưới al-Qaeda.

Trước đó, AU bắt đầu triển khai các hoạt động hỗ trợ an ninh tại Somalia từ năm 2007 thông qua Phái bộ AU tại Somalia (AMISOM), sau đó chuyển sang Phái bộ chuyển tiếp của AU tại Somalia (ATMIS) vào năm 2022 và AUSSOM từ đầu năm 2025.

Trong gần hai thập niên qua, các lực lượng này đã hỗ trợ Chính phủ Liên bang Somalia trong cuộc chiến chống al-Shabaab, bảo vệ dân thường và củng cố năng lực của các cơ quan an ninh, tạo nền tảng để quốc gia Đông Phi từng bước tự đảm nhận trách nhiệm duy trì ổn định.

(theo Anadolu)