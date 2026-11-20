Ngày 19/11, người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Thomas Regnier cho biết đây là lần đầu tiên EU ghi nhận một cuộc tấn công mạng sử dụng công cụ AI nhằm vào các cơ quan quản lý của khối.

Giới chức EU phát hiện dấu hiệu xâm nhập từ ngày 22/10, xác nhận vụ tấn công hôm 26/10 và lập tức triển khai các biện pháp ứng phó. Cuộc tấn công kéo dài ít nhất 10 ngày, ảnh hưởng đến hệ thống quản lý nhân sự Sysper, nền tảng hoàn trả chi phí y tế MyPMO và các dịch vụ dịch thuật.

Lần gián đoạn gần nhất được ghi nhận vào ngày 18/11, tác động đến hoạt động của cơ quan hành pháp EU — nơi quản lý khoảng 40.000 nhân sự tại Brussels. Tuy nhiên, công tác chi trả lương vẫn được hoàn tất đúng hạn.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: ITS

"Các công cụ tích hợp AI có thể được sử dụng, nhưng cũng rất dễ bị lạm dụng để dò tìm lỗ hổng bảo mật", ông Regnier nói, đồng thời nhấn mạnh: "Chúng tôi có thể xác nhận vụ việc này được thực hiện bằng các công cụ AI".

Đại diện Ủy ban châu Âu nhìn nhận: "Gần đây, chúng tôi chứng kiến nhiều cuộc tấn công mạng trên toàn cầu, và dĩ nhiên không tổ chức nào có thể miễn nhiễm với nguy cơ này". Để hạn chế rủi ro, cơ quan này đã chủ động tạm ngắt kết nối một số ứng dụng nội bộ.

Về nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân, người phát ngôn khẳng định đến nay chưa phát hiện bằng chứng nào cho thấy có sự xâm phạm dữ liệu ảnh hưởng đến toàn bộ nhân sự của Ủy ban. Ông cũng bác bỏ tin đồn về việc bị đòi tiền chuộc hay cáo buộc che giấu sự việc, nhấn mạnh: "Hoàn toàn không có chuyện che giấu thông tin".

Theo các báo cáo chuyên môn, tin tặc đã lợi dụng ARTEX — công cụ kiểm thử xâm nhập mã nguồn mở tích hợp AI, có khả năng tự động tìm kiếm và khai thác lỗ hổng bảo mật.

Ông Shaun Williams, Giám đốc cấp cao tại công ty an ninh mạng SentinelOne, cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở việc tin tặc sử dụng ARTEX mà còn ở sự phổ biến rộng rãi của những công cụ AI tương tự.

"Các công cụ tích hợp AI như ARTEX cho phép tin tặc dò tìm và khai thác lỗ hổng trên các thiết bị kết nối Internet nhanh hơn, hiệu quả hơn, rẻ hơn và đòi hỏi ít kỹ năng chuyên môn hơn bao giờ hết", ông nhận định.

Ủy ban châu Âu hiện phối hợp với Nhóm Ứng cứu khẩn cấp máy tính EU (CERT-EU) và Cơ quan Giám sát Bảo vệ Dữ liệu châu Âu (EDPS) rà soát toàn bộ hệ thống, đồng thời triển khai các biện pháp tăng cường an ninh mạng.